États-Unis: une application mise en cause dans le raté de l'Iowa

Le parti démocrate a été incapable de publier mardi 4 février le moindre résultat après le caucus de l'Iowa. Un vote lundi soir lors duquel les sympathisants étaient invités à choisir le candidat qui affrontera Donald Trump le 3 novembre. Au-delà de la complexité du scrutin, une application pour smartphone est aussi mise en cause.

L'application devait centraliser les résultats des 1 700 circonscriptions de l'Iowa. Lundi soir, pourtant, de nombreux responsables locaux n'ont pas pu s'y connecter, voire même la télécharger. Beaucoup ont alors tenté de transmettre leurs résultats de la manière habituelle, par téléphone, mais les lignes étaient totalement saturées. Il faut dire que le numéro était aussi celui du support technique de l'application.

Une application gardée secrète par le parti démocrate, probablement pour éviter les piratages. On ne connaît même pas son nom. Selon le New York Times, elle a été développée à la va-vite ces deux derniers mois, par la société privée Shadow (« ombre » en français), sans test d'envergure pour vérifier notamment sa capacité à recevoir au même moment les résultats de tout un État. Sans oublier que les personnes censées l'utiliser n'avaient pas non plus été formées.

Les responsables démocrates insistent ce mardi : il n'y a pas eu d'intrusion dans le système. « L'application enregistrait bien les données, mais ensuite elle ne communiquait que des données partielles ». « Un problème de codage », précise le parti. Un bug à traiter d'urgence puisque cette même application doit être utilisée lors du caucus du Nevada, à la fin du mois.