Brésil: à Rio de Janeiro, une eau courante contaminée et sujette aux coupures

À Rio de Janeiro, l’eau courante est contaminée depuis un mois. La pollution de la plus grande station d’épuration du pays serait due à une substance produite par une algue - à laquelle s’ajoute désormais une nouvelle contamination, par un détergent chimique cette fois. Ce mardi, la Cedae, compagnie publique de gestion de l’eau, a coupé l’approvisionnement de 67 quartiers de Rio et six villes de sa banlieue. Les habitants sont descendus dans les rues pour exprimer leur ras-le-bol.

De notre correspondante à Rio de Janeiro,

« Nous payons pour boire l’eau des égoûts ! », s’indignent les cariocas, les habitants de Rio, devant la gare centrale de la ville. Le goût et l’odeur de boue sont parfois si forts qu’ils sont perceptibles dans le riz ou le café. Il y a une semaine, Andreia a commencé à avoir les symptômes d’une gastroentérite. « J’ai été infectée par une bactérie et j’ai été à l’hôpital, raconte-t-elle. On ne m’a rien affirmé mais on m’a dit que ça pouvait venir de l’eau que je bois. »

Vendeuse ambulante dans la rue, Andreia n’a pas les moyens de s’acheter de l’eau minérale et doit boire l’eau du robinet. Mais depuis ce mardi, elle est à sec. « En plus d’avoir une eau très sale, maintenant, on nous la coupe ! Et si on n’habite pas dans un bâtiment avec une citerne de secours, on est foutu. Donc nous, on n’a plus d’eau. »

Les manifestants pointent du doigt la responsabilité du gouvernement de l’État de Rio, qui n’a toujours pas résolu le problème malgré les promesses. Pour Dario, le gouverneur manipule l’opinion publique depuis le début. « Dans les médias, on parle d’accident, mais je pense que c’est un sabotage de la part du gouvernement [de l’État]. La preuve, juste après les faits, le gouvernement a commencé à avoir un discours pour la privatisation de l’agence de l’eau. »

Pour l’instant, acheter de l'eau minérale tous les jours au supermarché est une véritable mission. Et la situation risque d’empirer avec le carnaval et ses deux millions de touristes attendus dans les semaines à venir.

