Primaire américaine: les démocrates Sanders et Buttigieg au coude-à-coude

Pete Buttigieg, Elizabeth Warren, Joe Biden et Bernie Sanders lors du débat démocrate le 07 février 2020 à Manchester, New Hampshire.

Un débat télévisé entre les candidats démocrates était organisé, vendredi 7 février 2020, à Manchester, dans le New Hampshire, où aura lieu la seconde étape des primaires, mardi 11 février.

Avec notre correspondant aux États-Unis, Eric de Salve

J-4 avant la prochaine étape. Après le vote chaotique dans l’Iowa et la relégation de Joe Biden, autrefois favori, en 4e position… la seconde phase de la primaire démocrate est prévue pour mardi 11 février 2020 à Manchester, dans le New Hampshire. Mais avant cela, les candidats à l’investiture démocrate étaient réunis lors d’un débat.

Dès l’ouverture, Joe Biden a reconnu sa contre-performance. « J’ai pris un coup dans l’Iowa et je prendrai probablement un coup ici », a-t-il déclaré. Sur scène, l’affrontement s’est donc joué entre les deux nouveaux favoris. Le jeune maire de 38 ansPete Buttigieg, homosexuel déclaré, et le sénateur socialiste Bernie Sanders, arrivés quasi ex aequo en tête dans l’Iowa, se sont mutuellement attaqués sur leur éligibilité.

Rassembler l'électorat américain

« Sa politique c’est "moi ou rien" », a lancé le benjamin centriste de 38 ans à l’encontre du doyen socialiste de 78 ans. « Nous devons rassembler le maximum de personnes dans ce processus », a-t-il ajouté, accusant Bernie Sanders d’avoir une ligne politique trop à gauche pour rassembler l’électorat.

Un reproche habituel pour le sénateur Sanders qui a vivement balayé la remarque. « Moi Pete, je n’ai pas 40 milliardaires qui financent ma campagne ! Des milliardaires de l’industrie pharmaceutique, de Wall Street et des grands intérêts financiers ! », a-t-il répondu.

Bernie Sanders a ensuite énuméré ses propositions pour, justement, « rassembler » les Américains. Il a notamment insisté sur des propositions financières comme une augmentation du salaire minimum ou en s’attaquant aux « milliardaires et aux grandes firmes ».

Je vais vous dire quel est le bon moyen pour rassembler les gens... Bernie Sanders lors du débat démocrate dans le New Hampshire