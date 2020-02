Primaires démocrates: Pete Buttigieg au centre de la cible

La course pour l’investiture démocrate se poursuit. Les candidats sont cette fois dans le New Hampshire. Pour l’instant en tête des votes dans l’Iowa, Pete Buttigieg est désormais la cible de choix des autres candidats. L’ancien maire de South Bend est critiqué de toutes parts notamment pour son manque d’expérience politique.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Pour Joe Biden, plus question de retenir les coups, Pete Buttigieg est l’homme à battre. Et dans le camp de l’ancien vice-président, on a bien compris où était le point faible du plus jeune des candidats démocrates. Hier, l’équipe de campagne de Joe Biden a diffusé une vidéo moquant le manque d’expérience politique de l’ancien maire de South Bend.

« Lorsque Joe Biden négociait l’accord nucléaire avec l’Iran, le maire Buttigieg a mis en place des mesures de protection des animaux de compagnie dans sa ville » souligne ironiquement la vidéo.

Réponse immédiate de l’équipe de Pete Buttigieg : les résultats positifs de l’ancien maire parlent d’eux-mêmes et sont la raison pour laquelle il serait un bon président.

Mais Bernie Sanders, donné pour le moment deuxième derrière Pete Buttigieg, de s’en prendre à son tour à l’ancien maire et surtout à ses donateurs. « Si on espère un vrai changement dans notre pays, ce n’est pas quelqu’un qui reçoit des millions de l’industrie pharmaceutique qui sera ce changement », a déclaré le sénateur du Vermont.

À quelques jours de la primaire du New Hampshire, il ne fait aucun doute que Pete Buttigieg, donné en tête des sondages pour le moment, va devoir essuyer de nombreuses critiques de la part de ses adversaires.