Québec: la communauté chinoise s'organise face à l’épidémie de coronavirus

900 morts et plus de 40 000 cas déclarés, c’est le dernier bilan du coronavirus qui sévit en Chine. Au Québec, la communauté chinoise s’organise. Un réseau d’entraide pour les voyageurs et expatriés chinois revenant de Chine s’est créé sur la messagerie WeChat, un système animé par des bénévoles. Le but : prendre des précautions et limiter tous les risques de propagations du virus.

Publicité Lire la suite

« Des bénévoles pour aider en quarantaine », c’est la traduction du nom du groupe WeChat créé entres autres par Ruonan. Cette expatriée chinoise du Québec et d’autres bénévoles ont un objectif : venir en aide aux Chinois qui s’imposent eux-mêmes une quarantaine.

« On les aide principalement à faire leurs courses, à rester chez eux en quarantaine. Ils ne peuvent pas sortir, donc on fait tout pour rendre cet isolement plus facile. Pour certaines personnes, on les aide en allant les chercher à l’aéroport, comme ça, les passagers évitent de prendre les transports publics… Donc on évite aussi toute propagation du virus. »

→ Infographie : le coronavirus en 7 points

Pour rentrer au Canada, Jane a pris un premier avion de Hong Kong à New York, puis un second de New York à Québec. Elle s’est mise en quarantaine il y a une semaine. « Je suis très préoccupée, je m’inquiète à cause du virus, raconte-t-elle. Parce que quand les gens sont malades, ils ne le savent pas tout de suite. Je veux que personne ne tombe malade, donc pour des raisons de sécurité, quand je suis rentrée je me suis dit : C’est mieux de rester à la maison pour quinze jours pour me protéger moi et les autres. Les bénévoles m’aident quand j’ai besoin de nourriture, ils font mes achats, et ils les déposent devant ma porte d’entrée pour que je les récupère. »

Dès la fin de son isolement, Jane espère à son tour pouvoir aider d’autres Chinois en isolement au Québec.