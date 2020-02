A la Une: une primaire du New Hampshire bien incertaine

Publicité Lire la suite

Ce mardi 11 février, les sympathisants démocrates du New Hampshire votent pour choisir le candidat qui représentera leur parti à la présidentielle. Mais pas sûr qu’un candidat démocrate sorte de la mêlée, estime le New York Times. « Le New Hampshire fait généralement le ménage. Cette année peut-être ce sera différent ».

Déjà « plutôt que de se concentrer pleinement sur les prochaines échéances qui se profilent à l’horizon, les candidats ont continué à s’affronter sur les résultats confus du caucus de l’Iowa ». Bernie Sanders et Pete Buttigieg ont tous deux demandé un audit du caucus. Et puis « la possibilité que cinq candidats de premier plan survivent au-delà du New Hampshire », laisse envisager « une longue compétition ».

Amy Klobuchar superstar

Un nouveau visage s’invite sur les unes des quotidiens américains, aux côtés des favoris des sondages : celui d’Amy Klobuchar. Elle a réalisé une remontée notable dans les sondages depuis le débat télévisé de vendredi, où ses interventions ont été particulièrement remarquées. La sénatrice du Minnesota « a attiré de grandes foules dans le New Hampshire ces derniers jours », note The Hill. « Son équipe de campagne s’est vantée d’avoir récolté un million de dollars à la suite du débat puis trois millions de dollars ce week-end, ce qui confirme un nouvel intérêt ».

Un intérêt que ne suscite plus Joe Biden, si l’on en croit Politico. Le média décrit l’ambiance d’« enterrement » des meetings de l’ancien vice-président et le ton de ses interventions qui ont tendance à « parler aux personnes âgées », mais « qui tombent à plat chez les jeunes électeurs ».

Le grand gagnant de l’Iowa est… Tom Vilsack

Pendant la débâcle du caucus de l’Iowa, un homme avait gagné 150 000 dollars... sans le savoir, à la loterie Powerball de l'Iowa. Cet homme n’est autre que l’ancien gouverneur de l’Iowa et ancien ministre de l’Agriculture, raconte le Des Moines Register, le grand journal de l’Iowa. Tom Vilsack ne s’est rendu que lundi au siège de la loterie Powerball pour récupérer son gros chèque. Il soutient qu’il avait « oublié » son ticket et n’avait pas pensé à regarder les résultats pendant plusieurs jours.

En tout cas, il est désormais « plus riche de 150 000 dollars », insiste le journal. Plus riche, car son salaire de PDG du Conseil américain pour l’exportation des produits laitiers lui assure près d’un million de dollars annuels. Le Des Moines Register souligne qu’en parallèle, plus de 1 600 fermes laitières ont mis la clé sous la porte en 2017.

Salvador : le président critiqué

Le président salvadorien Nayib Bukele s’est engagé dans un bras de fer avec les députés pour qu’ils acceptent de voter en urgence un budget lui permettant de poursuivre son action contre les gangs. Pour faire pression, le président n’a pas hésité à utiliser les forces armées et la police, qui ont pris le contrôle par la force de l’Assemblée, de la mi-journée à 19h, raconte El Mundo. À ceux qui le qualifient de dictateur, Nayib Bukele rétorque que si cela était le cas « il aurait pris entièrement le contrôle ». Devant ses partisans, le président a donné une semaine aux députés, qu’il qualifie de « sans-gêne », pour valider ce budget. Il insiste : les militaires « ne faisaient qu’acte de présence à l’Assemblée ».

Mais « les militaires ne doivent pas être utilisés de cette façon », rétorque l’éditorialiste d’El Mundo, qui appelle au dialogue. « Les épisodes du week-end ont profondément endommagé l’image du pays (...). La classe politique doit baisser le ton ». Même son de cloche pour La Prensa Grafica, pour qui « les équilibres institutionnels doivent être protégés au maximum, l’indépendance des pouvoirs au sein de l’appareil d’État doit être une règle sacrée et la préservation des freins et contrepoids dans tous les domaines de la gestion gouvernementale doit être maintenue ». « Toute tentation d’appliquer une force arbitraire pour satisfaire des intentions et des obsessions (...) doit être éradiquée », conclut l’éditorialiste.

Colombie : « grève armée de l’ELN » vendredi

L’armée colombienne est en alerte après des menaces de l’ELN. La guérilla a annoncé sur les réseaux sociaux une « grève armée » de trois jours, de vendredi à lundi. Une « grève » qui s’étendra non pas dans les zones qu’elle contrôle, comme par le passé, mais cette fois sur l’ensemble du territoire. L’objectif est de paralyser le pays : la guérilla prévient la population que « respecter l’ordre de ne pas circuler (...) est dans son meilleur intérêt », cite El Espectador.

Le journal détaille les mesures de sécurité prises à Bogota, la capitale, notamment autour du siège des institutions, de l’administration, de la police et de l’armée. Les négociations de paix, engagées par le précédent gouvernement, avaient été rompues par le gouvernement Duque après l’attaque de la principale école de police du pays il y a un peu plus d’un an. Elle avait fait 22 morts. El Heraldo souligne le contenu d’un rapport de la Fondation Paix et Réconciliation, selon lequel la présence de l’ELN s’est renforcée à la frontière avec le Venezuela.

Trump a-t-il compris la blague ?

Pour finir, un mot de cette vidéo retweetée par le président Trump. L’extrait provient de la série « Curb your enthusiasm » (« Cache ta joie », en français), de l’humoriste américain Larry David, co-créateur de la série Seinfield et fervent soutien des démocrates. Dans cette vidéo, un automobiliste fait une queue de poisson à un motard. Très énervé, ce dernier l’insulte et entend lui faire payer son geste. Mais lorsque le conducteur s’arrête et, avant d’ouvrir sa portière, met sa casquette rouge « Make America Great Again » - le slogan de Trump -, le motard se calme immédiatement et lui demande juste « de faire plus attention la prochaine fois ».

Donald Trump conclut dans son tweet que les supporters de Trump « sont des durs à cuire ». Mais ce qu’il ne partage pas avec ses abonnés, c’est la suite de la vidéo ! Elle montre l’humoriste utiliser cette fameuse casquette rouge pour faire fuir… à peu près tout le monde à Los Angeles. Le président a-t-il compris que cette vidéo se moquait de ses supporters ? Question posée par le Washington Post. Beaucoup pensent que non, explique le journal. Mais d’autres applaudissent, au contraire, « le sens de l’humour du président ».