Venezuela: retour agité de Juan Guaido à Caracas

Juan Guaido est rentré au Venezuela mardi 11 février après une tournée qui l'a mené en Europe et aux Etats-Unis. REUTERS/Manaure Quintero

Texte par : RFI Suivre

Au Venezuela, l’opposant Juan Guaido est de retour après une tournée internationale qui a duré plus de trois semaines. Il a réussi à entrer sur le territoire vénézuélien malgré son interdiction de sortie du territoire, mais ce fut un retour chahuté. Il a été accueilli à l’aéroport de Caracas par les députés de sa majorité et quelques partisans, mais surtout par des dizaines de militants chavistes qui l’ont insulté et tenté de l’agresser.