Le Pentagone débloque 3,8 milliards pour le mur anti-migrants de Trump

Le Pentagone a accepté de débloquer 3,8 milliards de dollars pour construire le mur anti-migrants de Donald Trump à la frontière avec le Mexique, une promesse phare de la campagne du président américain en 2016.

Avec notre correspondant à San Francisco, Éric de Salve

Cet argent débloqué par le Pentagone devait servir à acheter des drones, des avions de combat F35 et à financer des opérations extérieures en Afghanistan, en Syrie et en Irak. Il servira finalement à construire 285 km de murs pour empêcher les migrants de traverser la frontière entre les États-Unis et le Mexique près des villes de San Diego en Californie et d’El Paso au Texas.

Une construction de 285 km sur un total de 3 200 km de frontières. Mais ce mur est « prioritaire » assure le ministre de la Défense Mark Esper. Ces 3,8 milliards portent à 9,9 milliards de dollars les fonds alloués depuis juillet par le Pentagone à sa construction.

Durant sa campagne de 2016, Donald Trump promettait de le faire financer par le Mexique. Il avait ensuite tenté de demander au Congrès américain de débloquer 25 milliards de dollars pour sa construction mais, après les multiples refus de l’opposition démocrate, il avait fini par jeter l’éponge avant de trouver la parade très contestée des fonds militaires en évoquant l’an dernier l’urgence nationale à la frontière.

L’opposition n’a cette fois encore par manqué de dénoncer la manœuvre. Ce transfert confirme encore une fois, dit l’influent démocrate Adam Schif, que « le président est obsédé par le respect d’une promesse de campagne au détriment de notre sécurité nationale ».

