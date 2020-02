États-Unis: pourquoi Nancy Pelosi a déchiré le discours de Donald Trump

Nancy Pelosi déchirant le discours de Donald Trump le 5 février 2020: «J’ai commencé à lire le discours, et je me suis dit, c’est terrible!»

Le 5 février 2020, alors que Donald Trump terminait son discours sur l’état de l’Union, Nancy Pelosi déchirait sa sa copie du discours présidentiel. Un geste qui lui a valu de nombreuses critiques de la part des républicains. La cheffe de file des démocrates à la Chambre des représentants est revenu sur les raisons de son geste.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Dans un entretien exclusif diffusé sur la chaîne CNN, Nancy Pelosi assure qu’elle n’avait en aucun cas prémédité son geste : « J’ai commencé à lire le discours, et je me suis dit, c’est terrible ! Et j’ai réalisé que sur chaque page, il y avait quelque chose de discutable. Je me suis dit, il faut attirer l’attention sur le fait que ce qu’il vient de dire aujourd’hui est faux. »

Pas de motivation personnelle

L’image de la présidente de la Chambre des représentants déchirant le discours de Donald Trump a fait la Une durant plusieurs jours. Les Républicains l’ont accusée d’avoir violé le protocole et d’avoir manqué de respect au président.

Nancy Pelosi se défend de toute motivation personnelle et affirme que cela n’avait aucun lien avec ses relations tendues avec le Président.

Dans cette interview, elle revient également sur le procès en destitution de Donald Trump : « On ne peut pas parler d’acquittement s’il n’y a pas eu de procès. Et il n’y a pas de procès sans témoins et sans documents. Il peut dire qu’il a été acquitté, et les média aussi, mais il sera destitué pour toujours, son nom est à jamais marqué ».

Le courage de Mitt Romney

La cheffe de file démocrate en a profité pour saluer le courage de Mitt Romney, seul sénateurs républicain à avoir voté pour la destitution de Donald Trump. « Que Dieu le bénisse, même si Donald Trump l’a critiqué et attaqué après coup. Il a fait ce qu’il estimait être la chose à faire » a déclaré Nancy Pelosi.

►Destitution: Trump célèbre son acquittement et se déchaîne contre les démocrates