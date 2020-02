États-Unis: des unités anti-immigration déployées dans les villes sanctuaires

Des patrouilles habituellement déployées à la frontière avec le Mexique vont être envoyées comme renforts à la police de l’immigration dans les villes dites « sanctuaires », ces villes qui refusent de coopérer dans les arrestations de sans-papiers.

Avec notre correspodnante à New York, Loubna Anaki

Aux États-Unis, on les appelle les « Bortac » (Border Patrol Tactical Unit). Patrouilles tactiques déployées à la frontière avec le Mexique. Des équipes d’élite passées par les mêmes formations que les forces spéciales. Habituellement, elles sont chargées de mener des missions dangereuses contre des trafiquants, effectuer des descentes dans des caches d’armes ou de drogues.

C’est donc un signal fort de les détacher auprès de la police de l’immigration, ICE, dans des villes comme New York, San Francisco ou encore Los Angeles. Les villes sanctuaires où les autorités locales refusent depuis trois ans de collaborer avec ICE pour l’arrestation et la déportation de sans-papiers. La mission des Bortac devrait durer 4 mois avec pour objectif d’augmenter les arrestations d’au moins 35%.

Une décision de plus qui marque le bras de fer entre ces villes sanctuaires et l’administration Trump. Le président dénonçait l’attitude de ces villes, il y a tout juste 10 jours lors de son discours sur l’état de l’Union. Donald Trump les accusait « de relâcher de dangereux criminels dans les rues et de mettre en danger la sécurité des citoyens ».

Pour de nombreuses organisations de protection des sans-papiers, l’envoi des Bortac pourrait donner lieu à des situations tendues et des arrestations trop violentes. L’un des anciens chefs des Bortac a critiqué la décision en déclarant: « Si vous êtes un chef de police et voulez procéder à une arrestation mineure, vous n’envoyez pas les forces spéciales, les Bortac sont les forces spéciales. »