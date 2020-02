Haïti: une manifestation de policiers dégénère, le gouvernement condamne

En Haïti, le gouvernement condamne avec fermeté l’incendie des stands du carnaval et les violences qui ont eu lieu lundi 17 février au soir dans la capitale Port-au-Prince, en marge de la manifestation des policiers. Malgré l’ampleur des dégâts, le Premier ministre a assuré que les festivités auraient lieu comme prévues à partir de dimanche.

Avec notre correspondante à Port-au-Prince, Amélie Baron

Jean-Michel Lapin considère les revendications des policiers concernant leurs salaires, primes de risques ou encore assurances comme étant « justes » mais il juge avec sévérité les actions menées lundi soir.

« Ils ont eu un comportement qui ne cadre pas avec la démocratie », a affirmé le Premier ministre démissionnaire qui a dénoncé l’attitude de ceux qui sont censés, selon leur devise, « protéger et servir ».

« Au Champ de Mars, le comportement de ce groupe de citoyens, des policiers et policières, jeunes garçons et jeunes filles, a placé la population qui était là dans une situation difficile car ils ont tiré avec leurs armes et ont incendié des biens publics », a-t-il ajouté.

Outre cette prise de parole, le Premier ministre a également sorti une note de presse au ton sans équivoque. Le document d’une page, parle d’ « actes barbares, illégaux, inadmissibles et indignes du policier », qui, selon la Primature, rappellent « la violence aveugle des extrémistes et des terroristes ».