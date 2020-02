A la Une : en Haïti, les policiers font de nouveau entendre leur colère

Publicité Lire la suite

Les policiers ont à nouveau manifesté ce mercredi 19 février dans les rues de Port-au-Prince. Le climat est tendu en Haïti avec une défiance grandissante des citoyens, dont les forces de l’ordre, envers les autorités. Lundi soir, des policiers ont volontairement incendié les stands du carnaval censé débuter dimanche. Ils réclament de meilleures conditions de travail et le droit à former un syndicat.

Frantz Duval, rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste revient sur les raisons de cette colère, le risque de l’implosion de la Police nationale d’Haïti et l’incertitude que ce nouveau mouvement de contestation fait peser sur la situation haïtienne.

Analyse de Frantz Duval, rédacteur en chef du journal «Le Nouvelliste»

Investiture démocrate aux États-Unis : Michael Bloomberg grand perdant de son premier débat télévisé

Michael Bloomberg jouait gros hier lors de son premier débat télévisé face aux cinq adversaires les mieux placés dans la course à l’investiture démocrate. Sur la scène de Las Vegas, juste avant le caucus du Nevada samedi, ses rivaux de la primaire n’ont pas épargné le milliardaire. Michael Bloomberg a été critiqué sur sa fortune et sommé de s’expliquer sur son passé souvent embarrassant. Face au barrage de questions, l’ancien maire de New York est apparu mal préparé et déstabilisé.

Le tabloïde conservateur New York Post publie en Une un photomontage qui en dit long sur cette première performance publique du milliardaire face à ses adversaires démocrates : on y voit le visage de Michael Bloomberg couvert d’hématomes et de pansements, symbole des coups que ce candidat centriste a dû essuyer hier soir à Las Vegas. Moins populiste, mais pas moins équivoque cette phrase du Los Angeles Times : « Bloomberg est arrivé au débat fort de sa percée dans les sondages. Il en est ressorti ensanglanté ». Le site de la chaîne CNN parle d’un « début désastreux ». Pour l’ancien maire de New York, « qui prétend être le seul modéré capable de vaincre Bernie Sanders et surtout de renverser Donald Trump, ce fut une nuit perdue ».

L’un des éditorialistes du Washington Post résume très bien ce que beaucoup écrivent ce matin : « L’ancien maire de New York qui est apparu sur scène à Las Vegas ne ressemblait en rien au personnage confiant et dominant que nous voyons et entendons constamment dans les spots télévisés, radiophoniques et en ligne que son équipe de campagne a produits pour la modique somme de 409 millions de dollars », constate le journal qui poursuit : « Pendant une grande partie du débat, Michael Bloomberg semblait disparaître. Lorsque la caméra le captait pendant que l’un de ses adversaires parlait, il avait l’air agacé et parfois perdu. Il était clairement pris au dépourvu, même par des questions dont tout le monde savait qu’elles allaient surgir ». Et le Washington Post de conclure : « Le meilleur moment de Mike Bloomberg mercredi soir a eu lieu cinq minutes avant le début du débat démocrate. Ce fut quand l’un de ses omniprésents spots télévisés a été diffusé sur MSNBC ».