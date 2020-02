Primaire démocrate: Joe Biden mise sur le Nevada pour se refaire une santé

Joe Biden lors d'un meeting de campagne dans une école de Las Vegas le 21 février 2020. REUTERS/Patrick T. Fallon

Les Caucus du Nevada se tiennent ce samedi soir. Il s’agit d’un État peu peuplé, mais c’est une étape importante dans la course à la Maison Blanche où la population est plus diverse que dans l’Iowa et le New Hampshire. Joe Biden, favori des sondages, a été relégué en 4ème et en 5ème position.