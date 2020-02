Primaire démocrate: Sanders l'emporte largement dans le Nevada

Bernie Sanders est arrivé largement en tête de la primaire du Nevada. Le sénateur du Vermont qui promet une « révolution politique » aux États-Unis conforte ainsi son statut de favori pour affronter Donald Trump en novembre.

Avec notre envoyé spécial à Las Vegas, Éric de Salve

À 78 ans, le sénateur indépendant au programme nettement marqué à gauche disposait d'un très large avantage, avec 46% des suffrages, sur des résultats encore partiels. Selon ces résultats issus de 23% des bureaux de vote, l'ancien vice-président modéré Joe Biden apparaissait en deuxième place (23%), loin devant l'ex-maire Pete Buttigieg (13%).

Ce dernier a cherché, avec un discours fort, à se présenter en meilleur rempart modéré contre un Bernie Sanders qu'il juge trop à gauche pour pouvoir rassembler les électeurs et battre Donald Trump. « Le sénateur Sanders croit en un révolution idéologique inflexible, qui oublie la plupart des démocrates, sans parler de la plupart des Américains », a-t-il lancé. Benjamin et révélation des primaires âgé de 38 ans, il a mis en garde les électeurs démocrates contre le risque de choisir un socialiste pour qui le capitalisme est « à l'origine de tous les maux ».

Trois victoires en trois élections

C’est la première fois qu’un candidat remporte le vote populaire dans les trois premières élections d’une primaire démocrate et à la lecture des résultats dans un gymnase de Las Vegas transformé en bureau de vote, Christie vêtue d’un tee-shirt en soutien à Bernie est ravie.

Comme dans le reste du Nevada, Bernie Sanders écrase la concurrence et si cette téléassistante atteinte d’une maladie génétique a voté Sanders, c’est pour l’une des promesses phare du candidat socialiste : l’assurance santé pour tous.

« La plupart des Américains ont du mal à finir les fins de mois et vivent constamment dans la peur d’avoir un problème d’assurance santé, explique Christie. La moitié des banqueroutes aux États-Unis sont dues aux coûts exorbitants des soins hospitaliers. Nous devons améliorer notre système de santé et créer un système qui marche pour tout le monde ».

Sanders séduit les minorités

Cette victoire c’est aussi celle d’une armée de jeunes volontaires inlassablement déployés sur le terrain comme Will, 25 ans, convaincu par le doyen des candidats. « C’est le résultat de mois de travail. J’ai frappé à la porte d’au moins 700 maisons dans mon quartier pour mobiliser les gens. Aujourd’hui, c’est comme si c’était noël ! », s’enthousiasme le jeune homme.

Déjà en tête chez les moins de 30 ans dans l’Iowa et le New Hampshire, le sénateur du Vermont rafle le jackpot chez les minorités du Nevada. 53% des latinos et 27% des noirs ont voté pour lui. une étude de l’université UCLA va même plus loin, sur 33 district à majorité hispanique dans le Nevada, les latinos ont voté à 74% pour le candidat socialiste contre 18% pour Joe Biden ...qui reste populaire chez les afro américains. L’ancien vice-président mise d’ailleurs sur le vote des noirs pour se relancer lors de la prochaine primaire en Caroline du Sud.

En tout cas dans le Nevada la minorité hispanique, souvent réputée indécise, volatile et surnommée « the sleeping giant » s’est cette fois mobilisée et elle s’est mobilisée en faveur de l’aile gauche démocrate. Aucun des autres candidats centristes ne parvient a remporter ses suffrages. Parmi ces latino pro-Bernie que beaucoup se disent séduits par la promesse d’une assurance maladie publique gratuite pour tous. Une proposition jugée irréaliste et trop à gauche par tous les autres candidats mais qui conforte de plus en plus Bernie Sanders dans son statut de favori pour affronter Donald Trump.