Harvey Weinstein reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol

Le producteur de cinéma Harvey Weinstein a été jugé ce lundi 24 février coupable d'agression sexuelle et de viol, mais disculpé des accusations de comportement sexuel de « prédateur ».

Publicité Lire la suite

À l'issue d'un mois d'un procès ultra-médiatisé et cinq jours de délibérations, le jury de Manhattan a prononcé son verdict. Harvey Weinstein n'est pas reconnu coupable des circonstances aggravantes de comportement de prédateur et échappe ainsi à la prison à vie. Il est en revanche reconnu coupable de viol sur l'actrice Jessica Mann et d'agression sexuelle sur l'assistante de production Mimi Haleyi.

Le producteur déchu devrait donc encourir au moins cinq ans de prison, indique notre correspondante à New York, Loubna Anaki. Il est maintenu en détention provisoire jusqu'à l'annonce de la peine le 11 mars prochain. Son avocate a annoncé qu'elle allait faire appel.

Beaucoup se demandaient si les douze membres du jury allaient condamner Harvey Weinstein. L'affaire était devenue le symbole de ces hommes puissants tombés dans le sillage du mouvement #MeToo. Le producteur avait toujours démenti toute agression sexuelle et maintenu qu'il s'agissait de relations consenties.

« Le verdict du jury envoie un puissant message au monde sur l'ampleur des progrès accomplis depuis que les femmes qui sont sorties du silence contre Weinstein ont déclenché un mouvement inarrêtable », a réagi le mouvement Time's Up, né dans la foulée de #MeToo pour lutter contre les agressions sexuelles au travail.