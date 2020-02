Primaire démocrate: Sanders mise sur le Super Tuesday pour accroître son avance

Le soir de sa victoire au Nevada, samedi, Bernie Sanders était déjà au Texas en campagne en vue du Super Tuesday début mars. El Paso et San Antonio samedi, Austin et Houston, Bernie Sanders a le vent en poupe et enchaîne les meetings.

Avec notre envoyé spécial à Houston, Thomas Harms

À Houston, Bernie Sanders fait son entrée dans le stade de l’équipe de basket de la ville, avec son épouse. Face à une foule de 5 000 personnes composée de jeunes, de retraités, de latinos, il lance son objectif principal : « Ne le dites à personnes sinon des gens vont être très soucieux et inquiets, a ironisé le candidat. Nous allons gagner ici au Texas. Et en novembre nous allons battre Trump ici au Texas. »

Le candidat de la gauche des démocrates liste ensuite ses thématiques : couverture santé pour tous, lutte contre la pauvreté, égalité de salaire entre hommes et femmes, lutte contre le lobby des armes, les multinationales, les milliardaires... Bernie Sanders a insisté sur les migrations, évoquant notamment son père, un immigré juif polonais qui ne parlait pas anglais. « Je suis le fier fils d’un immigrant. Le premier jour de ma présidence nous allons abroger toutes les lois racistes et anti-immigrées de Donald Trump », a-t-il lancé.

Des supporters convaincus

Les électeurs que RFI a pu rencontrer lors de ce meeting à Houston, autant les jeunes que les plus de 65 ans étaient convaincus et passionnés, comme cette jeune fille voilée qui souhaite sa victoire au Texas ou encore une retraitée expliquant qu’elle a toujours voulu vivre dans un Texas démocrate et qui espère bien que ce sera enfin le cas en 2020. Une autre encore y croit. Elle explique qu'elle a vu cet État changer depuis deux ans lorsque Beto O’Rourke a failli devenir sénateur démocrate du Texas.

Pour eux, Bernie Sanders porte les valeurs de justice, d’égalité et des positions qui ont peu varié dans le temps et il a l’air de convaincre de plus en plus de personnes. Le candidat ne manque d’ailleurs pas de citer dans ses meetings les sondages récents qui le donnent en tête face à Donald Trump.

Sondages favorables

« Ils disent : Bernie ne peut pas battre Trump, regardons donc quelques sondages sortis aujourd’hui, a lancé le sénateur du Vermont. Résultat national CBS, Sanders 47%, Trump 44%. Dans l’État clef du Michigan Sanders 48%, Trump 41%, Wisconsin Sanders 46% Trump 44%... », a continué Sanders en énumérant différents sondages.

Ce ne sont que des sondages, mais le candidat de 78 ans espère bien que l’élan créé par sa campagne va le transformer en candidat naturel du parti. Ce n’est pas encore la fin de la primaire qui dure jusqu’en juin, mais les électeurs de Sanders ont aujourd’hui juste une crainte : que le parti démocrate ne suive une ligne « tout sauf Bernie » et n’empêche son investiture. Selon tous les sondages, si Bernie Sanders est le candidat des démocrates, il battrait Trump de 2 à 8 points.