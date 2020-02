La condamnation d'Harvey Weinstein: «une victoire» pour le mouvement #MeToo

Pour les mouvements #MeToo et Time's up, la condamnation d'Harvey Weinstein est une «victoire pour celles qui ont brisé le silence». © Sarah Morris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Texte par : RFI Suivre

Aux États-Unis, le verdict dans le procès ultra médiatisé d’Harvey Weinstein est tombé, il a été reconnu coupable de viol et d’agression sexuelle et encourt entre 5 et 25 ans de prison.