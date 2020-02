Western Union se retire de Cuba et empêche les transferts d'argent

À Cuba, il est désormais impossible d’envoyer de l’argent via Western Union sauf depuis les États-Unis. Roberto Machado Noa/Getty Images

Texte par : Domitille Piron

À Cuba, il est désormais impossible d’envoyer de l’argent via Western Union, sauf depuis les États-Unis. Un retrait de la première entreprise mondiale de transfert d’argent qui surprend plus d’un Cubain, alors que l’île traverse une situation économique très compliquée, avec des sanctions américaines toujours plus dures.