Canada: première rencontre sur la construction très critiquée d’un gazoduc

Trois semaines après le blocage des trains dans presque tout le Canada, les représentants du gouvernement et certains chefs héréditaires Wet'suwet'en se rencontrent pour amorcer le conflit à propos du passage d'un gazoduc. REUTERS/Codie McLachlan

Texte par : RFI Suivre

Une première rencontre a eu lieu ce jeudi 27 février et une seconde s’amorce ce vendredi entre des représentants du gouvernement canadien et des chefs héréditaires des Wet’suwet’en dans le nord de la Colombie-Britannique. Le but, dénouer le conflit sur le passage d’un gazoduc qui a provoqué un blocage des trains dans presque tout le Canada depuis trois semaines.