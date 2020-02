Primaires démocrates: scrutin crucial pour Joe Biden ce samedi en Caroline du Sud

Le candidat Joe Biden aux côtés de l'actrice Vivica A. Fox lors d'un meeting à Coastal Carolina University à Conway en Caroline du Sud, le 27 février 2020. REUTERS/Elizabeth Frantz

Texte par : Anne Corpet Suivre

Après ses piètres performances en Iowa, dans le New Hampshire et le Nevada, l’ex-vice-président américain doit absolument remporter la Caroline du Sud avec une marge confortable pour rester dans la course. Joe Biden mise sur cet État qu’il connait bien, et en particulier sur le vote afro-américain. Les Noirs composent 60% de l'électorat démocrate.