Mexique: l’assassin de Javier Valdez condamné, une lueur d’espoir pour la presse

Au Mexique, un homme de main du cartel de Sinaloa a été condamné jeudi 27 février à quatorze ans et huit mois de prison pour avoir assassiné le journaliste mexicain Javier Valdez en 2017. Près de trois ans après la disparition de ce journaliste reconnu et spécialiste du crime organisé, cette condamnation est une lueur d’espoir dans un pays où dix journalistes ont été assassinés en 2019.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Mexico,

L’auteur matériel de l’assassinat de Javier Valdez, un éminent journaliste mexicain, est désormais derrière les barreaux. Un homme de main du cartel de Sinaloa, Heriberto Picos Barraza, alias Le Koala, a reconnu être l’un des coupables de l’assassinat de Javier Valdez.

En échange de ces aveux en procédure accélérée, la cour a ramené sa peine de 22 à 14 ans et huit mois de prison. Ce tueur est l’un des deux accusés dans l’assassinat de Javier Valdez. Ce journaliste, reconnu pour son travail d’enquête exemplaire sur le crime organisé, et menacé de longue date, a été assassiné le 15 mai 2017, à quelques mètres à peine des bureaux du journal d’investigation qu’il avait cofondé, Riodoce.

Ce crime avait secoué le Mexique. En assassinant Valdez, le crime organisé faisait taire une des voix les plus justes et les plus respectées du journalisme mexicain. Au Mexique les crimes contre les journalistes restent dans leur écrasante majorité impunie.

BREAKING: After agreeing to an abbreviated trial, Heriberto “N” alias ‘El Koala’ was sentenced today to 14 years and 8 months in prison for partipating in the murder of Mexican journalist Javier Valdez Cárdenas. Jan-Albert Hootsen 🇳🇱🇲🇽 (@jahootsen) February 27, 2020

Un espoir de justice ?

Cette condamnation représente un pas dans le bon sens : l’assassin d’un journaliste a été appréhendé, jugé et condamné. Il va donc payer pour ses actes selon les règles de la justice. Et c'est à souligner au Mexique où la majorité des assassinats de journalistes ne sont jamais résolus ni condamnés. Dans son Index d’impunité global publié fin 2019, l’ONG Comité de protection des journalistes recense 49 meurtres de journalistes dont 30 non résolus au Mexique depuis 2009.

Comme l’a formulé Griselda Triana, la veuve de Valdez, à la sortie de cette audience. « C’est une petite avancée de la justice, mais on n’aura jamais la vérité ». En effet, la justice n’a pas encore réussi à éclaircir définitivement les circonstances de l’assassinat de Valdez. Qui a ordonné son exécution, et pourquoi ?

►À lire aussi : Violence contre les journalistes au Mexique: l'enquête de Mago Torres

On évoque qu'un article aurait déplu à l’un des leaders d’une cellule du cartel de Sinaloa, en bisbille avec les fils du chef déchu El Chapo Guzman. Mais les accusés n’ont, pour l’heure, pas donné de réelles explications. De plus l’auteur moral présumé de cet assassinat, Damaso Lopez Serrano, leader d’une des branches du cartel, n’est pas dans les mains de la justice mexicaine.

Il s’était rendu de lui-même aux États-Unis en 2017, où il témoigne désormais contre ses anciens associés. Des informations suffisamment précieuses pour pouvoir négocier avec la justice américaine.

Dix journalistes assassinés en 2019

Ces dernières années, les meurtres de journalistes sont en hausse. En 2019, le Mexique était le pays le plus dangereux au monde pour les journalistes, à égalité avec la Syrie où se déroule un conflit à ciel ouvert.

Au Mexique, il existe des zones du pays qui sont des « trous noirs de l’information », c’est-à-dire des zones ou plus aucun journaliste n’ose écrire car la menace, à la fois du crime organisé et des autorités, est trop grande. Des régions où on ne sait tout simplement pas ce qui se passe.

Il y a aussi de la censure, ou de l’autocensure : les journalistes dans certaines régions, comme dans le Sinaloa où travaillait Javier Valdez, ont appris à marcher sur une ligne très fine entre ce qui peut être écrit ou non. Une ligne invisible et qui peut être mortelle si on la dépasse.