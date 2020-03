États-Unis: les manifestations pro-armes se poursuivent en Virginie

Il ne se passe pas une semaine sans manifestations. Depuis que la nouvelle majorité démocrate au Parlement de l’État, élue en novembre dernier, tente de limiter l’accès libre aux armes, ceux qui défendent le second amendement de la Constitution sont vent debout.

avec nos envoyés spéciaux à Richmond, Achim Lippold et Bertrand Haeckler

Alors que les démocrates se disputaient les primaires en Caroline du Sud, un peu plus au Nord, en Virginie, les défenseurs du droit de porter des armes se sont à nouveau mobilisés. Rendez-vous au Crockett Park dans le nord de l'État pour des centaines de militants. Leur objectif : empêcher coûte que coûte le gouvernement de la Virginie de légifèrer sur les armes, selon DJ Jordan, un ancien candidat au Parlement de l'État.

« Si vous essayez de restreindre la possibilité de quelqu’un de se défendre, vous portez atteinte au cœur même de la culture américaine, nous explique t-il. Limiter les droits liés au second amendement changerait profondément les États-Unis. C’est grâce à ce droit que nous sommes un pays libre, où la liberté est primordiale. »

Graham Wilson est formateur dans un centre de tir. Les projets de restrictions d’accès aux armes à feu ont fait exploser les demandes d’inscription, affirme-t-il. De plus en plus de gens souhaitent apprendre à se servir d’une arme. « Pour nous, c’est une lutte existentielle pour sauver l’âme de notre pays, l’Amérique »

« Protéger mes enfants »

C’est aussi ce que pense Rebecca Eden. À ses yeux, porter une arme est son droit le plus strict. « Il est temps de mobiliser tout le monde et de dire haut et fort qu’il n’y a pas de problème de porter une arme ouvertement. Je suis une mère et je veux protéger mes enfants. Mais si on m’enlève le droit de porter des armes, je ne pourrai plus les protéger s’il leur arrive quelque chose. »

Comme beaucoup de participants au rassemblement, Rebecca porte elle aussi une arme. « C’est un fusil semi-automatique, l’AR 15, explique-t-elle. C’est l’une des armes les plus facile à obtenir. C’est pour cela qu’elle est très populaire. »

L’AR- 15, c’est aussi l’arme qui a été utilisé dans de nombreuses fusillades de masse ces dernières années. Comme à Las Vegas en 2017 ou à Parkland en 2018.

