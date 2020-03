Salvador: le président met son veto à une loi de réconciliation

Le bras de fer entre le jeune président Nayib Bukele et l’Assemblée nationale n’en finit pas. Ce vendredi 27 février le président salvadorien a annoncé son veto sur une loi de « réconciliation nationale » validée par les parlementaires. Une loi qui, selon lui, revient à amnistier tous les auteurs de crimes durant la guerre civile entre 1980 et 1992.

Mercredi dernier, le président de l’Assemblée salvadorienne avait décidé de convoquer une séance en urgence le lendemain pour valider une loi de réconciliation nationale. Approuvée avec 44 voix, la loi va générer de l’impunité, dénonce Nayib Bukele, qui ne souhaite pas faire table rase des crimes commis durant la guerre civile.

Vendredi, le président salvadorien a donc posé son véto : « Comme vous le savez ce jeudi l’Assemblée législative a adopté la loi nommée "loi spéciale de justice transitionnelle, réparation et réconciliation nationale". Rien que le nom de cette loi est une fraude ! C’est une simple amnistie dont le seul objectif est de réduire au minimum ou même faire disparaître les peines infligées aux criminels de guerre et ceux qui ont commis des crimes contre l’humanité. Cette loi contient de nombreux éléments anticonstitutionnels, raison pour laquelle nous avons décidé de mettre notre veto. »

75 000 morts pendant la guerre civile

La guerre civile au Salvador s’est achevé en 1992 après douze ans d’affrontements. Elle a fait plus de 75 000 morts et 7 000 disparus. Le président Nayib Bukele souhaite que la justice de son pays juge les responsables. Un dossier qui s’annonce long et compliqué dans un pays où la violence quotidienne reste le principal problème.

Le bras de fer continue donc entre le chef de l'État et l'Assemblée nationale. Il y a deux semaines, le président avait tenté d'organiser une session parlementaire un dimanche pour valider un prêt de 109 millions de dollars destiné à acheter du matériel pour la police et l’armée. Il s'était heurté à un refus des députés.

Le jeune président avait également appelé le peuple à l'insurrection avant d'envoyer l'armée mettre la pression sur les députés. Un comportement jugé dangereux par une grande partie de la scène politique et par les ONG. Le président du parlement Mario Ponce avait dénoncé une « tentative de coup d’État ».

