Uruguay: la droite arrive au pouvoir dans un contexte de défiance sociale

La passation de pouvoir aura lieu ce dimanche en Uruguay. Après 15 ans de gouvernement de gauche, la cérémonie d’investiture de Luis Lacalle Pou marque le retour de la droite au pouvoir. Mais le mandat du nouveau président s’ouvre dans un contexte de méfiance sociale.

Avec notre correspondant à Montevideo, Théo Conscience

Luis Lacalle Pou n’a pas encore prêté serment en tant que président de la République qu’il est déjà mis sous pression par les partenaires sociaux. En cause, le premier texte que sa coalition de droite entend faire voter au Parlement. La « loi d’urgente considération » compte plus de 450 articles et aborde des sujets aussi divers que la sécurité, la fiscalité, le droit du travail ou l’éducation.

Ce projet de loi suscite déjà le rejet des syndicats de ces différents secteurs. Les professionnels de l’Éducation notamment ont annoncé trois journées de grève, la première le 12 mars prochain.

Un rapport de force installé d’entrée en raison de la nature même de ce texte. Les syndicats critiquent le recours à une disposition constitutionnelle qui oblige le Parlement à se prononcer sur le projet de loi dans un délai de trois mois, faute de quoi il sera approuvé automatiquement. La loi est, selon eux, trop dense et trop importante pour être examinée dans l’urgence.

Alors que le projet prévoit également de restreindre le droit de grève, le mandat de celui qui deviendra officiellement dans quelques heures le nouveau président de l’Uruguay commence donc dans un contexte de conflictualité sociale.

