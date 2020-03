À la Une: Pete Buttigieg jette l’éponge

Publicité Lire la suite

« Je ne peux qu'imaginer son amertume, vu la hauteur à laquelle il a volé ». Voilà ce que déclare un éditorialiste du New York Times après l’annonce de l’abandon de Pete Buttigieg, dans la course à l’investiture démocrate. Selon lui, « aucun autre démocrate ne pourra prétendre à une performance plus surprenante et plus désarmante en 2020 que Buttigieg ». « D'autres démocrates devraient aussi bien faire les choses », écrit l'éditorialiste de USA Today, qui rappelle l'éparpillement des voix face à Bernie Sanders. Selon le journal, le sénateur du Vermont ne correspond pas aux aspirations du démocrate moyen, qui tient davantage à « restaurer une certaine décence à la Maison Blanche et à mettre en place un pouvoir stable sans détruire l'économie ». En tout cas, estime Buzz Feed News, « Pete Buttigieg a terminé sa campagne de la même manière qu'il l'avait commencée : avec son mari à ses côtés ». Même s'il ne faisait pas l'unanimité au sein des LGBT, plusieurs porte-paroles de cette communauté estiment qu'il a contribué de façon positive à « changer les mentalités ».

Les États-Unis pas prêts face au Covid-19 ?

Les primaires démocrates partagent la Une avec la propagation du coronavirus, qui inquiète aux États-Unis. « Il est là », tambourine le tabloïd New York Post en Une. Un premier cas a été officiellement diagnostiqué dans l'État de New York, chez une femme de retour d'Iran. Le New York Times estime que le pays n'est pas prêt à affronter ce risque, comme les risques à venir. Pour le journal, plusieurs facteurs rendent l'épidémie impossible à contenir en 2020. « La montée du nationalisme, la perte de confiance et les guerres commerciales persistantes ont sapé la coopération entre les superpuissances mondiales », tout comme « la désinformation généralisée et le scepticisme croissant à l'égard de la science ».

Les États-Unis ne sont pas prêts, renchérit le Washington Post. Le journal s'appuie la panique provoquée à Anniston, petite ville de l'Alabama de 22 000 habitants, choisie par les autorités fédérales pour accueillir certains patients américains contaminés par le coronavirus. D'après le journal, les détails n'avaient pas été pensés et ont prouvé les failles du système au niveau fédéral. Par exemple, comment transporter ces malades jusqu'à Anniston ? « En avion », ont d'abord soutenu les autorités. Sauf que l'aéroport en question était fermé depuis 1999. Même le maire d'Anniston s'est dit choqué, par « le manque de planification » qui, « ajouté à des rumeurs sur les réseaux sociaux ont sapé la confiance du public », conclut le Washington Post. Le transfert des malades vers Anniston a au final été annulé.

Pour la presse, il y a urgence car le Covid-19 n'est qu'un galop d'essai. Le New York Times demande à l'État fédéral d'investir dans les départements de la Santé : « Il est déconcertant de constater que pour chaque exercice de sa présidence jusqu'à présent, Donald Trump a ordonné des coupes dans les Centres de contrôle et de prévention des maladies, les Instituts nationaux de la santé ». Il faut aussi, selon le quotidien, tirer un trait sur l'isolationnisme. La crise actuelle le prouve : « c'est une folie de penser que les virus respecteront les frontières ».

Canada : le statut des chefs héréditaires wet’suwet’en reconnu

Au Canada, un accord a été trouvé entre le gouvernement et des chefs héréditaires d'une communauté autochtone, les Wet’suwet’en, qui protestent contre la construction d'un gazoduc en Colombie britannique. Les manifestations perturbent depuis début février l'activité ferroviaire au Canada. Le Globe&Mail nous apprend que le gouvernement canadien et un chef héréditaire sont parvenus dimanche, après 3 jours de discussion, à une proposition d'accord, non pas sur cette question de gazoduc, mais pour reconnaître leur tradition de gouvernance héréditaire. « L'accord a été salué comme une étape importante pour les droits des autochtones », mais les détails de l'accord n'ont pas encore été publiés. Coastal GasLink a d’ores et déjà annoncé que les travaux du gazoduc allaient reprendre dès ce lundi. Pourtant « les chefs héréditaires continuent de s'opposer au projet de gazoduc ». L'un d'entre eux soutient dans le Globe&Mail que « le conflit n'est pas encore terminé ». « Des barrages ferroviaires, dont celui de Kahnawake, sont maintenus », confirme Le Devoir.

Haïti : 18 morts ce week-end

En Haïti, la fin de semaine a été particulièrement violente et meurtrière. Selon Le Nouvelliste, « au moins 18 personnes ont été tuées dans des incidents violents dans la capitale et en province ». À Port-au-Prince, « quatre hommes ont été tués par balle la rue des Miracles samedi » ; « plus tard, quatre personnes ont été tuées par balle à Pétion-Ville ». « À Boucan Carré, dans le Bas Plateau Central, (...) quatre hommes (...) gardés à vue au commissariat (...) à cause de leur implication présumée dans un kidnapping ont été extirpés samedi de leur cellule par une foule en colère et tués. Leurs corps brûlés ». « Quatre autres hommes ont été tués, lapidés dans le Bas-Artibonite », rapporte encore le quotidien haïtien. À Port-au-Prince, « 23 gangs armés sont disséminés », « et 1/3 du territoire est sous le contrôle des gangs. Les fiefs des gangs sont devenus inaccessibles pour la police ».

Nicaragua : mort d’Ernesto Cardenal

Au Nicaragua, c’est la mort dimanche du poète Ernesto Cardenal, à l'âge de 95 ans, qui fait la Une des quotidiens. Le prêtre catholique, figure de la révolution sandiniste, a été un ancien compagnon d'armes du président Daniel Ortega avant que les deux hommes ne se brouillent dans les années 1990. Managua a décrété trois jours de deuil national, nous apprend La Prensa. Le gouvernement a reconnu, dans un communiqué, les « mérites culturels, artistiques, littéraires, et son extraordinaire poésie ». Ernesto Cardenal, dont les obsèques se tiendront mardi, qualifiait le gouvernement actuel de dictature et se disait victime de persécution politique. « La vie lui a donné l'occasion de se battre, de vaincre et de voir mourir une dictature familiale [Les Somoza] mais la mort l'a appelé avant qu'une autre ne tombe », écrit Confidencial.