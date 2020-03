États-Unis: les partisans des candidats démocrates très mobilisés à la veille du Super Tuesday

J-1 avant le Super Tuesday. Les partisans des candidats se sont encore très mobilisés ce week-end, comme à Richmond, en Virginie, où les sondages placent Joe Biden en première position devant Bernie Sanders et Mike Bloomberg.

Avec notre envoyé spécial à Richmond, Achim Lippold

Tyler Zaprazny et Ben Gadams pourraient être les archétypes d’un partisan de Bernie Sanders : ils sont jeunes et c’est grâce au sénateur de Vermont qu’ils ont pris goût à la politique. « J’ai déjà fait campagne pour lui en 2016, c’est lui qui était à l’origine de mon engagement politique, explique Ben Gadams. Depuis je lui fais confiance et je ne l’ai pas quitté. Bernie a toujours défendu les droits des travailleurs et soutenu les gens avec un revenu modeste. C’est vraiment unique dans notre pays. D’autres partagent peut-être ces préoccupations sociales mais c’est par choix tactique, pour gagner des élections. Lui, il aime vraiment les gens. »

Tyler Zaprazny acquiesce. Ce jeune homme de 21 ans a décidé de s’engager en politique pour soutenir Bernie Sanders. Ce qui lui importe beaucoup, c’est le projet d’un système de santé universel, appelé « Medicare for all ». « Moi, j’ai grandi dans une famille où mon père passait beaucoup de temps à l’hôpital. J’ai vu beaucoup de factures médicales arriver à la maison. Et je trouve que c’est insensé qu’il y ait des gens qui refusent d’aller chez le docteur parce qu’ils ne peuvent pas payer une visite médicale. »

Dans les derniers sondages, Bernie Sanders monte en Virginie. Certaines enquêtes d’opinions le donnent à égalité avec l’ancien maire de New York, Michael Bloomberg. Tyler Zaprazny, lui, reste optimiste. « Ça sera serré, mais on peut gagner. »

« Je suis très préoccupé par la situation de notre pays ces quatre dernières années, explique une jeune professeure d’école, Amelie Frets, au micro de notre envoyé spécial. J’espère que je trouve un candidat capable de remplacer Donald Trump. À présent, Elizabeth Warren est ma candidate préférée, mais je pourrais aussi soutenir les autres. Bon, même si je n’aime pas vraiment Michael Bloomberg. Mais en fait, tous les candidats démocrates sont mieux que Donald Trump. »

« Depuis son élection, ma vie n’a pas vraiment changé à cause de lui. Mais je suis une femme blanche de la classe moyenne. En revanche, j’ai vu que la vie de beaucoup de gens autour de moi a changé. Je suis professeurr dans une école où beaucoup d’enfant sont issus de l’immigration. Ils ont entre 6 et 7 ans. Dans nos conversations, ils relaient la peur de leurs parents d’être expulsés. J’ai l’impression que notre pays est devenu plus divisé, plus sombre. Et j’ai le sentiment que je dois m’informer constamment de ce qu’il se passe. Cela ne veut pas dire que je ne me suis pas intéressée à la politique avant. Mais là, je consulte tout le temps les informations pour savoir ce qu’il se passe autour de moi. »

