Haïti: un nouveau Premier ministre nommé par le président Jovenel Moïse

Encore un nouveau Premier ministre en Haïti, le président Jovenel Moïse a chargé Joute Joseph de former un nouveau gouvernement d'ouverture. Haïti est plongé dans une crise grave institutionnelle, humanitaire et sécuritaire, depuis la démission en mars 2019 du Premier ministre Jean-Henry Céant.

Publicité Lire la suite

Le président haïtien a annoncé dans un tweet le nom de son nouveau Premier ministre. Joute Joseph, qui était jusqu'ici ministre de l'Environnement et ministre de l'Économie et des Finances par intérim, est le troisième chef de gouvernement choisi par Jovenel Moïse en seulement un an.

Suite aux consultations que j’ai eues avec différents secteurs du pays,j’ai fait choix du citoyen Joute JOSEPH comme nouveau Premier ministre.Ce dernier est appelé à former,dans les meilleurs délais, un GVT d’ouverture et de consensus, capable de répondre aux urgences de l’heure. Président Jovenel Moïse (@moisejovenel) March 2, 2020

Jusqu'ici le pouvoir législatif n'a en effet ratifié aucune de ces nominations. Et il ne le fera pas non plus cette fois-ci puisque le Parlement est caduc depuis le 13 janvier, faute d'élections législatives organisées en temps et en heure. Le quotidien haïtien Le Nouvelliste souligne que la nomination de Joute Joseph intervient donc « hors des normes constitutionnelles ».

Jovenel Moïse, seul maître à bord

Le président Jovenel Moïse est seul maître à bord sans aucun contre-pouvoir. Et cela alors qu’il a été vivement contesté dans la rue ces derniers mois en raison notamment de son implication présumée dans un large scandale de corruption.

Cette crise politique profonde aggrave la crise économique. Selon le Programme alimentaire mondial, un tiers des Haïtiens est en situation d'insécurité alimentaire.

En parallèle, la situation sécuritaire s’est aussi dangereusement aggravée, avec la recrudescence ces dernières semaines des enlèvements contre rançons. Selon les médias haïtiens, ce week-end encore, 18 personnes ont été tuées en Haïti.