Nicaragua: disparition d'Ernesto Cardenal, poète et figure de la révolution sandiniste

Trois jours de deuil ont été décrétés au Nicaragua par le président Daniel Ortega à l’annonce de la disparition du poète, prêtre catholique et homme politique nicaraguayen Ernesto Cardenal.

Il fut l’une des figures de la révolution sandiniste et de la théologie de la libération. Tout à la fois tête pensante et figure active, Ernesto Cardenal est décédé dimanche 1er mars à l'âge de 95 ans.

Né le 25 janvier 1925 à Granada, près de la capitale Managua, Cardenal avait été ordonné prêtre en 1965 après avoir étudié la philosophie et la littérature aux Etats-Unis et au Mexique. Embrassant la Théologie de la libération, il participe à la révolution sandiniste qui, en 1979, aboutit à la chute de la dictature d'Anastasio Somoza. Il est nommé ministre de la Culture du nouveau pouvoir sandiniste, dirigé par Daniel Ortega ce qui lui vaudra une réprimande publique de la part du pape Jean Paul II en visite officielle à Managua en 1983. Le pape polonais lui refuse alors sa bénédiction.

Il sera d'ailleurs suspendu de son office de prêtre par ce même pape deux ans plus tard. Une sanction levée par le pape argentin François en février 2019. Prêtre trappiste, Ernesto Cardenal, a toujours revendiqué avoir été inspiré par Dieu. Il était l'une des figures de la Théologie de la libération, mouvement de l'église catholique très présent en Amérique latine dans les années 60-70, influencé par le marxisme, se revendiquant proche des pauvres et des opprimés.

Rupture avec Daniel Ortega

Ernesto Cardenal avait pris ses distances avec Daniel Ortega, qu'il accusait de trahir les idéaux révolutionnaires du FSLN. Il quittera le mouvement en 1994 et vivra comme une trahison le retour au pouvoir de Daniel Ortega en 2007, ne se privant pas de critiquer son ancien compagnon de lutte ce qui vaudra des ennuis avec la justice.

Le prêtre et militant était également poète. Une poésie narrative très liée à l'actualité de son pays, à son engagement politique et social. Grand lecteur de Ruben Dario, poète nicaraguayen et figure majeure de la littérature latino-américaine, Ernesto Cardenal était l'auteur de plusieurs ouvrages poétiques comme Hora Cero ("L'Heure zéro"), Oracion por Marilyn Monroe y otros poemas ("Prière pour Marilyn Monroe et autres poèmes") et surtout El Evangelio de Solentiname ("L'Evangile de Solentiname"), écrit au sein d'une célèbre communauté chrétienne de pêcheurs et d'artistes qu'il avait fondée dans les îles Solentiname, au milieu du lac Cocibolca.

Cette communauté d'artistes, connue dans le monde entier, était devenue un lieu de pèlerinage religieux et artistique. C'est là qu'il sera inhumé le mardi 3 mars.