À la Une: États-Unis, un Super Tuesday avec des «super» soutiens pour Joe Biden

Ce mardi 3 mars la primaire démocrate va connaître un coup d’accélérateur avec la tenue du Super Tuesday. Quatorze États votent à l’occasion de ce rendez-vous électoral, dont deux poids lourds, la Californie et le Texas. Et avant cette échéance cruciale pour la suite de la course à l’investiture, Joe Biden a reçu deux soutiens de poids qui pourraient bien changer la donne comme le détail la presse américaine. « Dans une tentative de dernière minute, d'unir l'aile modérée du parti démocrate, la sénatrice Amy Klobuchar et Pete Buttigieg, ont apporté lundi leur soutien à un rival », détaille le New York Times, qui fait référence à Joe Biden. Amy Klobuchar et Pete Buttigieg, qui représentaient également cette aile modérée, ont décidé de se retirer de la course à l’investiture. Avec ses soutiens, la campagne de Joe Biden connaît une nouvelle dynamique estime la revue Politico. Depuis sa victoire en Caroline du Sud samedi dernier, l’ancien vice-président de Barack Obama attire les donateurs et accumule les soutiens. En plus des deux candidats qui se sont retirés, il a reçu le soutien inattendu de la part des membres du Congrès, des dirigeants afro-américains influents et des élus des États pivots, ajoute Politico.

Qui est le favori pour ce Super Tuesday ?

Bernie Sanders semble le mieux placer pour l’emporter et surtout obtenir un nombre très élevé de délégués selon Politico. Il faut dire que le simple fait qu’il soit largement en tête en Californie, État le plus peuplé des États-Unis, lui octroie une avance considérable. Joe Biden et Michael Bloomberg, le milliardaire new-yorkais qui fait son entrée en lice ce mardi, complètent le podium avec un léger avantage en faveur de l’ancien vice-président de Barack Obama.

Le président américain réclame des mesures face à l’épidémie de COVID-19

Si des mesures sanitaires et des protocoles de prise en charge des malades ont déjà été mis en place, le président américain appelle à des mesures économiques pour compenser la situation et le ralentissement de l’économie mondiale, détaille le Washington Post. Donald Trump réclame notamment une baisse significative des taux d’intérêt de la part de la FED, la réserve fédérale des États-Unis, alors que de nombreuses Banques centrales de pays également touchés par l’épidémie ont déjà pris des mesures. Ce mardi une réunion téléphonique doit se tenir entre les ministres des Finances du G7 avec la participation des directeurs des Banques centrales pour tenter de coordonner la réponse à apporter face à cette épidémie.

Rendez-vous hebdomadaire avec Gotson Pierre, rédacteur en chef de l’agence haïtienne AlterPresse. À la Une de l’actualité : le coronavirus. Le gouvernement haïtien a annoncé des dispositions afin de prendre en charge d’éventuels cas liés au Covid-19. Retour également sur la nomination du nouveau Premier ministre et sur l’insécurité qui règne dans le pays.

Cuba face à un dilemme avec l’épidémie du nouveau coronavirus

Faut-il fermer les portes aux touristes comme le réclament certains ? Eh bien la réponse des autorités est tout simplement non, détaille le quotidien d’opposition en ligne 14 y medio. « Nous ne pouvons pas parce que cela paralyserait le pays et étant donné la situation dans laquelle nous sommes ce serait désastreux », estime un fonctionnaire du ministère du Tourisme. Cuba fait l’objet de sanctions économiques sévères de la part des États-Unis et le tourisme est en ce moment la seule entrée de devises. Dans cette situation, le pays tente de se prémunir contre l’arrivée de malade, précise le quotidien, mais les mesures ne sont pas suffisantes et la matériel manque cruellement. D’où cet appel de plus en plus relayé sur internet à ce que les autorités ferment les aéroports.

Au Chili : jour de reprise dans les écoles et pour les manifestants

Au Chili, les manifestations se poursuivent plus de 4 mois après le début du conflit social. Hier, les habitants de la capitale Santiago ont connu une journée mouvementée. Ce lundi, c’était jour de reprise au Chili après les deux mois de vacances estivales. Et la reprise n’a pas concerné que les écoles ou les bureaux, mais également la rue puisque des manifestations se sont déroulées durant presque toute la journée à Santiago et dans d’autres villes. Ce qui a occasionné des problèmes sur les routes et dans les transports, détaille El Mercurio. Une manifestation qui s’est tenue dans la soirée sur la place Italia à Santiago, lieu symbolique de la contestation, a dégénéré en affrontements avec les forces de l’ordre. Le président Sebastian Piñera, qui ne bénéficie que de 9 % d’opinions favorables, a prévenu qu’il comptait durcir la répression et envisage de remettre en place un couvre-feu, selon El Periodico, alors que du côté des contestataires d’autres manifestations sont déjà annoncées.