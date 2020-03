États-Unis: au moins 19 morts dans de violentes tornades dans le Tennessee

Au moins 19 personnes sont mortes lorsque de violentes tornades ont frappé l'État du Tennessee, notamment la région de Nashville. Les secours s'activaient mardi matin à la recherche de rescapés et de personnes disparues. Le bilan des tempêtes qui ont frappé cet État du sud-est du pays dans la nuit risque donc de s'alourdir.

Des images diffusées par les médias locaux montraient des bâtiments entièrement détruits après le passage des tornades dans la nuit de lundi à mardi. Des arbres et des poteaux électriques ont été arrachés et des maisons éventrées. « Nashville souffre, et notre communauté a été dévastée », a tweeté le maire, John Cooper.

Des tornades « ont traversé le Tennessee, endommageant gravement des bâtiments, des routes, des ponts » dans plusieurs comtés, selon TEMA, l'Agence de gestion des urgences du Tennessee, citée par l'AFP. Partout où les tornades sont passées, des arbres et des poteaux électriques ont été arrachés et des maisons éventrées. Les coupures de courant affectaient 47.000 clients mardi matin, selon Nashville Electric.

Ces tornades ont frappé quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote dans 14 États américains, dont le Tennessee, pour le « Super Tuesday », étape déterminante des primaires démocrates aux États-Unis.

