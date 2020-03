Primaire démocrate: Bernie Sanders, le choix des Latinos et des jeunes en Californie

Une large coalition de centristes s’est formée contre lui à la veille du Super Tuesday...Bernie Sanders reste pour autant le favori de cette journée de vote décisive dans la course à l’investiture démocrate...14 États dont la Californie votent aujourd’hui avec à la clé 1/3 des délégués nécessaires pour la nomination...Face à son rival Joe Biden ... Bernie Sanders compte sur ses deux attouts...le vote des jeunes et des latinos...C’est Focus du jour en Californie...

De notre envoyé spécial à San Jose en Californie,

Ils sont jeunes et latino et sortent convaincus d’un des derniers meetings de Bernie Sanders en Californie avant le « Super Tuesday ». Un meeting à San Jose, ville à 33 % hispanique. Juliana, étudiante, et son frère de 18 ans votent pour la première fois ce mardi. Aucun doute, ce sera pour « Bernie », le candidat des latinos selon eux.

« Dans sa grande majorité, la communauté latino est avec Bernie à 100 %, soutient Juliana. Il est pro-immigration et la politique migratoire ici était déjà mauvaise, mais elle s’est encore dégradée sous Donald Trump. C’est notamment le cas pour notre famille car nous avons un cousin sans-papiers. C’est dur et effrayant pour nous car nous vivons dans l’inquiétude de son expulsion. Et toute cette rhétorique sur les sans-papiers, ça heurte notre famille de façon très personnelle. »

Les Latinos, l’arme secrète de Bernie Sanders. Dans le Nevada, plus de 50 % ont voté pour lui. En Californie, ses équipes de campagne ont particulièrement ciblé les hispaniques, très présents parmi les 11 000 personnes venues écouter le candidat socialiste à San Jose.

« Il est temps de dégager les centristes et les néo-libéraux, et de faire enfin quelque chose pour le peuple, le peuple travailleur, le peuple ouvrier ! s'esclame Thomas, chauffeur routier retraité et grand-père d'origine mexicaine.Tout le monde a été aidé et nous, on nous a laissé tomber. Bernie est le seul candidat qui n’a jamais retourné sa veste sur rien depuis 40 ans ! Ce n’est pas juste pour moi. C’est plus pour mes enfants et petits-enfants. Pour une assurance santé et parce que tout le monde nous a oublié depuis 40 ans ! »

Le soutien de la génération X et Y

Mais l’autre arme secrète de Bernie Sanders, soutenu par de nombreux groupes de rock et star du rap, c’est la génération X et Y. Plus de 50 % des moins de 30 ans ont voté pour le doyen des candidats, âgé de 78 ans, lors des deux premières manches de la primaire démocrate.

Ce mardi, Amy et Arteen vont aussi voter Bernie. Ces deux étudiants californiens aux narines percées et aux cheveux verts sont particulièrement sensibles à deux de ses propositions : la légalisation du cannabis au niveau fédéral, mais surtout, l’annulation de la dette étudiante.

« J’ai déjà 15 000 dollars de dette pour mes études d’infirmière alors que je n’ai que 19 ans ! Génial ! lance Amy. Ma mère, elle, a 45 ans et elle est encore en train de rembourser ses prêts étudiants. Donc à mon avis, plus on pourrait se rapprocher d’un modèle économique scandinave mieux ce serait. »

Point faible : le vote des noirs

Mais Bernie Sanders a un point faible qui est aussi le point fort de son principal rival, Joe Biden : le vote des noirs. Susane hésite justement entre les deux cancidat. Cette analyste financière afro-americaine est venue écouter Bernie Sanders dans l’espoir d’y voir plus clair.

« Je suis encore indécise, confie-t-elle. Je connais mieux Biden que Bernie parce qu’il était le vice-président d’Obama. J’apprécie la dynamique que Bernie a créée, sa façon de mobiliser les jeunes. Mais j’espère juste que son discours arrive à me toucher personnellement pour que je sorte d’ici en sachant pour qui je vais voter »

Au-delà du vote noir, l’autre inquiétude du camp Sanders pour ce « Super Tuesday », c’est la coalition anti-Bernie, formée par les centristes du parti démocrate derrière Joe Biden pour barrer la route au candidat socialiste.

