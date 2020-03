À la Une: aux États-Unis, Joe Biden revient de loin

Publicité Lire la suite

Pour le Dallas Morning News, c'est sûr : désormais, « c'est un combat entre deux hommes ». Une série de victoires « renforcent la candidature de Joe Biden » à l’investiture démocrate, écrit le Washington Post en Une. « Il est vivant ! », titre le New York Post. Une main sortant de terre occupe la Une du tabloïd. « Il ressuscite », renchéritLa Opinion, journal hispanophone de Californie, un État dans lequel Bernie Sanders est arrivé en tête. « Joe Biden a obtenu des résultats bien au-delà des attentes », souligneBuzz Feed News, avec « environ 30 % des électeurs ont déclaré, dans les sondages de sortie des urnes, qu'ils s'étaient décidés ces derniers jours » seulement. Pour Politico, Biden a « remodelé les primaires » et « obtenu le match contre Bernie Sanders qui semblait être une chimère il y a encore quelques jours ».

Deux grands absents des unes des quotidiens ce mercredi matin : Elizabeth Warren, loin derrière ce duo de tête, même dans le Massachusetts, dont elle est pourtant sénatrice ; et Mike Bloomberg qui a pourtant dépensé plus d’un demi-milliard de dollars avant de se lancer lors de ce Super Tuesday. « La preuve qu'on ne peut pas acheter une présidence », conclut le site d'info Vox. « Le pire investissement de Bloomberg à ce jour pourrait être sa campagne présidentielle ». Le milliardaire a depuis annoncé qu’il se retirait de la course et soutenait Joe Biden.

Colombie vs ONU

Ailleurs sur le continent américain, la presse revient sur la tension diplomatique sans précédent entre le gouvernement du président Ivan Duque et les agences de l'ONU. Cela fait suite, notamment, au rapport du Haut-commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme, qui alerte sur « les homicides et autres abus présumés commis par des militaires et des policiers depuis l'accord de paix de 2016 avec l'ex-guérilla des Farc ». Ce rapport a été jugé « imprécis » et « biaisé » par Bogota. La situation risque de s'envenimer, expliqueEl Espectador, avec les conclusions présentées aujourd'hui à Genève sur la situation des défenseurs des droits de l'homme en Colombie. L'un des rédacteurs des pages « Opinion » du journal colombien El Pais dénonce « un deux poids, deux mesures », et « l'hypocrisie » des agences onusiennes, dont les rapports se font, selon lui, sur la base « de simples calculs géopolitiques ». De toute façon, pourEl Espectador, « chaque fois qu'on parle des droits de l'homme en Colombie, il y a une controverse ». D'autant plus que les « chiffres ne concordent pas », entre les ONG, les bureaux du procureur et le gouvernement.

Brésil « les tragédies ne respectent pas le calendrier politique »

Au Brésil, le bilan des inondations s'alourdit à au moins 16 morts. Des pluies torrentielles se sont abattues sur la région du port de Santos, près de São Paulo, dans la nuit de lundi à mardi. O Globo réclame d'urgence dans son édito « un plan national de lutte contre les inondations ». « Le climat a subi de profonds changements à São Paulo en 60 ans », renchérit le journal Folha. « Les pluies sont plus intenses et la température est près de 3 degrés plus élevée ».

Selon O Globo, « on ne peut plus prétendre que le problème n'existe pas. Il est impossible d'empêcher ces phénomènes de se produire, mais il est tout à fait possible de préparer les villes ». Première étape : « la cartographie des zones à risque, le déplacement des familles qui vivent dans les endroits les plus vulnérables », soit 8 millions de personnes, selon un rapport cité par le grand média brésilien. Pour O Globo, « il doit s'agir d'un plan d'État, afin qu'il ne soit pas lié à un gouvernement ou à un autre. Les tragédies ne respectent pas le calendrier politique ».

États-Unis : le droit à l’IVG restreint par la Cour suprême ?

Retour aux États-Unis avec l'avenir du droit à l'avortement en jeu devant la Cour suprême. La plus haute juridiction américaine commence à examiner ce mercredi une loi de Louisiane qui oblige les médecins pratiquant des IVG à obtenir une autorisation d'exercer dans un hôpital situé à moins de 50 km de la clinique. La Louisiane n'a déjà plus que trois cliniques de ce type, insiste le comité éditorial du New York Times. En 2016, rappelle la radio publique NPR, la Cour avait rejeté une loi similaire au Texas, jugeant qu'elle « créait des obstacles anticonstitutionnels à l'accès à l'avortement en rendant difficile ou impossible la dotation en personnel des cliniques pratiquant ces interventions ».

« Mais aujourd'hui, la composition de la Cour suprême est différente », souligne NPR. « Grâce aux deux nominations du président Trump à la magistrature (...) une majorité de juges sont désormais a priori hostiles au droit à l'avortement », renchérit le New York Times. Cette décision de la Cour suprême attendue dans quelques mois n'abolirait pas l'arrêt Roe contre Wade ( le droit à l'avortement lui-même ), mais « serait une façon sournoise de faire reculer les droits des femmes en limitant leur accès » à l'IVG, selon le quotidien. « Des millions de femmes américaines se retrouveraient avec un droit constitutionnel qu'elles ne peuvent pas exercer - c'est-à-dire aucun droit réel du tout ».

Ronan Farrow coupe les ponts avec sa maison d’édition

Pour finir, le célèbre journaliste Ronan Farrow, qui a aidé au lancement du mouvement #Metoo en révélant l'affaire Weinstein, rompt les liens avec sa maison d'édition. Le groupe Hachette prévoit de publier le mois prochain les mémoires de son père, le réalisateur Woody Allen. En 1992, rappelle le Huffington Post, « des accusations ont fait surface selon lesquelles Woody Allen (...) aurait abusé sexuellement de [sa fille adoptive] Dylan Farrow. La police a enquêté (...), mais Allen n'a jamais été inculpé ». Le réalisateur nie ces accusations réitérées depuis par Dylan, son frère Ronan et leur mère, l'actrice Mia Farrow.

Ronan Farrow parle de « trahison », explique le New York Times. « Alors que vous et moi étions en train de travailler sur [mon livre] "Catch and Kill" - qui traite en partie du mal que Woody Allen a fait à ma famille - vous aviez secrètement l'intention de publier un livre de la personne qui a commis ces actes d'abus sexuels », dit-il dans un communiqué. « Imaginez que cela ait été votre sœur ». L'éditeur répond qu' « un large public veut entendre l'histoire de la vie de Woody Allen (...) racontée par Woody Allen ».