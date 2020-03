Primaire démocrate: le «Super Tuesday» confirme le duel Biden-Sanders

Aux États-Unis, les premiers résultats du Super Tuesday, tombent les uns après les autres. Les démocrates ont voté dans quatorze États pour choisir le candidat qui affrontera Donald Trump en novembre prochain. Il s’agit pour l’essentiel d’un duel entre Bernie Sanders, le sénateur du Vermont, et Joe Biden, l’ancien vice-président de Barack Obama.

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

Pour l'instant, la soirée commence bien pour Joe Biden qui semble reprendre du poil de la bête après de mauvais résultats lors des premiers caucus. L’ancien vice-président est donné largement gagnant en Virginie, et l’emporterait en Caroline du Nord et dans l’Alabama selon les estimations des médias américains, trois États du sud qui comptent une importante minorité noire.

Joe Biden capitalise donc sur la dynamique qu’il a créée en Caroline du Sud où il a gagné samedi dernier et il confirme son ancrage au sein de la communauté afro-américaine.

Bernie Sanders lui, sans surprise et toujours selon des estimations, l’a emporté dans le Vermont, le petit État du nord est dont il est sénateur. Mais il est en ballottage dans le Maine, qu’il comptait emporter facilement car c’est un État frontalier du sien. Elizabeth Warren n’est quant à elle pas encore donnée gagnante chez elle dans le Massachussets où Joe Biden serait arrivé en tête. Cet échec pourrait bien marquer la fin de sa campagne.

Biden refait son retard

Quand à Michael Bloomberg qui était pour la première fois confronté aux urnes aujourd’hui, il ne parviendrait pas au seuil des 15% des voix nécessaires pour obtenir des délégués en Virginie où il a dépensé des sommes faramineuses.. Le milliardaire new-yorkais obtient un maigre lot de consolation. Il aurait selon les projections emporté les Samoa, un petit territoire qui ne compte que six délégués.

La soirée commence bien donc pour Joe Biden qui l'aurait également emporté dans l'Oklahoma, l'Arkansas, le Minenesota et le Tennessee, mais les résultats devraient être progressivement plus favorables à Bernie Sanders. Donné vainqueur dans le Colorado et l'Utah, il pourrait l’emporter au Texas, un État qui compte 228 délégués et les sondages le donnaient gagnant en Californie, le gros lot de la soirée où les résultats devraient tomber dans les prochaines heures.

Sanders reste confiant

Sanders a affiché sa « confiance absolue » dans sa victoire finale à l'investiture démocrate malgré ces premiers résultats donnant une avance à Joe Biden. « Je vous l'affirme avec une confiance absolue, nous allons remporter l'investiture démocrate et nous allons battre le président le plus dangereux de l'histoire de notre pays », a déclaré le candidat à la Maison Blanche devant ses partisans dans son bastion du Vermont.

« C'est une bonne soirée ! Et il semble qu'elle va devenir encore meilleure ! Elle ne s'appelle pas Super Tuesday pour rien », s'est réjoui de son côté Joe Biden devant ses partisans réunis à Los Angeles, en Californie.