À la Une: Ronaldinho arrêté au Paraguay

« Non, ce n’est pas une blague ». C’est le titre choisi par le journal américain hispanophone La Razace jeudi. L’ancien footballeur brésilien Ronaldinho « a été arrêté au Paraguay pour y être entré avec un faux passeport ». Le quotidien rapporte que les policiers l’ont cueilli dans sa chambre d’hôtel, tout comme son frère, détenteur lui aussi d’un faux passeport. « Le bureau du procureur général du Paraguay a ordonné son arrestation, quelques heures après qu’il soit entré à Asunción avec un " document falsifié " ».

Si le joueur se rendait au Paraguay, c’est pour participer à une œuvre de bienfaisance et faire la promotion de son livre, explique le média paraguayen Hoy. Il « aurait eu des difficultés à sortir du Brésil, où ses papiers sont retenus ». La Prensa, au Honduras, rappelle que Ronaldinho « avait été condamné en 2018 par un tribunal brésilien pour des dommages environnementaux » - une histoire de jetée mal construite au bord d’un lac. Ses documents de voyages ont été confisqués, car il n’a jamais payé l'amende de 2,5 millions de dollars, suite à sa condamnation. Au Paraguay, « Ronaldinho sera entendu par un juge » ce jeudi qui décidera ou non de sa mise en détention.

Pérou : mort du diplomate Javier Perez de Cuellar

La mort de Javier Perez de Cuellar, à l’âge de 100 ans, fait aussi les gros titres des journaux du continent. Il était « l’unique Latino-Américain à avoir occupé le poste » de secrétaire général de l’ONU, souligne le journal argentin Clarin. « Le diplomate est resté en poste de 1982 à 1991 et il a joué un rôle clé dans la guerre des Malouines », entre l’Argentine et le Royaume-Uni. RPP Noticias, au Pérou, revient longuement sur la carrière de Javier Perez de Cuellar. Avocat, diplomate de carrière, basé notamment en France, note Clarin, « il a été simultanément président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères pendant le gouvernement de transition », il y a 20 ans.

Iran-Irak, Chypre-Turquie : pour Peru21, il est « le Péruvien qui a encouragé la paix dans le monde ». Le média consacre un article aux unes qui lui sont consacrées à travers le monde. Pour un spécialiste géopolitique interrogé par El Comercio, le diplomate était « en avance sur son temps, à une époque où Internet n’existait pas. Il a placé la barre très haut pour les autres diplomates péruviens ». « Un siècle des Lumières », titre La Republica en une.

Nicaragua : la messe d’Ernesto Cardenal interrompue

On prend maintenant la direction du Nicaragua, où les obsèques du grand poète Ernesto Cardenal ont été chahutées. « Même pendant la messe de ses funérailles, le régime de Daniel Ortega n’a pas laissé le poète tranquille », titre Infobae. « Mardi après-midi, une foule de partisans du [président nicaraguayen] a envahi la cathédrale de Managua ». « Ils ont interrompu la messe », raconte le journal nicaraguayen La Prensa Grafica, « en qualifiant le défunt de traitre » à la cause sandiniste. Pour rappel, Ernesto Cardenal avait pris ses distances avec Daniel Ortega dans les années 90, en raison de sa dérive autoritaire. À la fin de cérémonie, poursuit Infobae, « ils se sont tenus à la sortie de la cathédrale et ont insulté les personnes présentes. Ils ont agressé les journalistes avec violence, au point que deux d’entre eux se sont retrouvés à l’hôpital, et ils ont volé du matériel à d’autres journalistes ».

Haïti : un nouveau Premier ministre, mais pas de Parlement

Frantz Duval, le rédacteur en chef du quotidien haïtien Le Nouvelliste, revient sur la nomination d’un nouveau Premier ministre, Joseph Jouthe.

Nicaragua : sur un fil au-dessus d’un volcan

L’acrobate américain Nik Wallenda a traversé, en marchant sur un câble, le volcan Masaya, au Nicaragua. Un show à l’américaine : USA Today raconte qu’il était accompagné d’une batterie de drones qui suivaient chacun de ses mouvements au-dessus du lac de magma rouge, 500 mètres en dessous. « Les yeux protégés par des lunettes, respirant de l’air filtré pour protéger ses poumons, le quadragénaire multiple détenteur du record du monde Guinness a disparu dans des nuages de fumées nocives » avant de réapparaître. Le journal nicaraguayen La Prensa retrace cette traversée réussie, minute par minute, sur son site internet. Les vidéos sont assez impressionnantes !