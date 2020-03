Au Chili, Andréa et sa fille Catalina: «Ma mère m'a appris à ne pas dépendre d'un homme»

Andrea et Catalina. Chiliennes, âgées de 40 et 19 ans. La mère a transmis à sa fille l'indépendance vis-à-vis des hommes.

À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, troisième volet de notre série consacrée à la transmission entre mères et filles. Au Chili, Catalina, 19 ans, et sa mère Andrea, 40 ans, ont appris à vivre sans dépendre des hommes, et manifestent ensemble contre les violences sexistes.

Dans cette maison à la façade ocre, étalée sur deux niveaux dans un lotissement de la grande banlieue de Santiago, vivent trois générations de femmes. Sous la chaleur écrasante de cet après-midi de fin d'été austral, Audilia, la grand-mère, interrompt brièvement sa sieste - elle travaille de nuit - pour descendre chercher un verre d'eau. À 67 ans, elle n'a « jamais eu besoin d'un homme », affirme Catalina, sa petite-fille de 19 ans. « Je crois qu'on hérite de ça dans la famille », sourit Andrea, sa mère de 40 ans aujourd'hui, cheveux châtains, vêtements colorés et regard décidé. « Et c'est ce que j'ai appris à ma fille : on ne peut pas dépendre d'un homme ! », dit-elle.

Alors, quand il y a quelques années sa fille Catalina lui dit qu'elle a envie se marier plus tard, de porter une robe de mariée quand elle sera plus grande, Andrea lui répond immédiatement : « À ton âge, il faut que tu penses à tes études, tes objectifs dans la vie... Si tu tombes amoureuse ensuite et que tu veux te marier, très bien, mais ne vois pas ça comme un but en soi. Tu n'as même pas de petit ami et tu penses déjà à te marier. Non, oublie », se souvient-elle en riant, assise dans le salon de sa maison de Quilicura, à quelques centaines de mètres d'un supermarché plusieurs fois pillé depuis le début du mouvement social, qui a éclaté le 18 octobre dernier contre les profondes inégalités dans le pays, et a parfois viré à l'émeute.

Andrea Espinoza avait 21 ans quand Catalina, son premier enfant, est née. Dans un pays encore très catholique et conservateur, « la majorité de mes amies du collège et du lycée ont eu des enfants, se sont mariées, et sont restées à la maison, car c'est ce que la société nous imposait. Les femmes devaient rester à la maison pour s'occuper des enfants, pendant que l'homme allait chercher du travail. » Sa soeur, qui vit à quelques minutes de chez elle, a suivi ce modèle. Mais Andrea, elle, a échappé à ce qui était la norme pour les femmes de sa génération. Elle a élevé seule sa fille, en partie « grâce au soutien de ma mère ». Car la grand-mère de Catalina, qui était alors employée de maison, « avait une certaine flexibilité dans ses horaires de travail » et elle venait la chercher au jardin d'enfants.

Dans sa vie professionnelle, Andrea Espinoza ne s'est jamais sentie discriminée pour son statut de mère célibataire – et de toute façon, elle se « fiche du qu'en-dira-t-on » –, mais a en même temps toujours constaté qu'on en demandait plus aux femmes. Alors qu'elle se chargeait du recrutement de certains commerciaux dans une banque, ses chefs « étaient presque tous des hommes, et ils disaient : ''Pourquoi tu l'as embauchée, elle, alors qu'elle a deux enfants ? Et elle arrive en retard en plus...'' Alors que si un homme faisait la même chose, ils ne le remarquaient même pas », se remémore-t-elle.

Catalina a donc grandi en voyant sa mère mener de front sa vie professionnelle et sa vie de famille – elle a un autre fils de 11 ans –, et la considère aujourd'hui comme un modèle. Elle est consciente qu'elle n'aurait pas forcément pensé la même chose si elle avait grandi dans une famille comme celle de sa tante, la soeur de sa mère, qui s'est mariée jeune et est restée à la maison pour s'occuper de ses enfants. « Elle considère que la famille, cela doit être un père, une mère, et les enfants. Alors que moi, non, et cela, je le dois à ma mère : elle n'a pas besoin d'un homme pour tenir la maison. Donc, pourquoi j'aurais besoin d'un homme pour vivre ? », résume la jeune femme aux longs cheveux noirs, qui compte entrer à l'université cette année, et est prête à s'endetter si elle n'obtient pas la bourse à laquelle elle a postulé.

Féminicides, « un point de non-retour »

À 19 ans, c'est Catalina qui transmet, elle aussi, à sa mère : depuis l'année dernière, les conversations entre la jeune femme et sa mère s'orientent de plus en plus souvent vers le féminisme. Le 8 mars 2019, Journée internationale pour les droits des femmes, la lycéenne manifestait pour la première fois à Santiago, avec une amie. Un peu moins d'un an après le début au Chili d'un vaste mouvement féministe étudiant, plus de 190 000 personnes descendent dans les rues de la capitale. Cette manifestation « a marqué un point de non-retour pour moi », affirme Catalina.

Le jeune femme commence alors à s'intéresser aux cas de féminicides dans son pays. Chacun de ces cas – il y a eu 45 féminicides au Chili l'an dernier, selon des chiffres officiels – la révolte : « Quand je lis qu'une femme a été tuée, je n'en reste pas là. Je cherche des informations pour comprendre qui elle était, qui lui a fait ça, etc. », explique-t-elle. Et elle cherche à alerter Andrea : « Je dis à ma mère que cette femme avait porté plainte quatre fois » contre son conjoint ou ex-conjoint avant d'être tuée, « et je m'énerve très souvent, car je n'ai pas envie qu'il m'arrive la même chose ni qu'on tue ma mère ou mes amies. » Andrea, qui « ne consulte pas les réseaux sociaux » et « regarde peu la télé », s'informe surtout grâce à sa fille, notamment sur les sujets liés aux droits des femmes.

« Le violeur, c'est toi »

Alors, le 29 novembre dernier, c'est ensemble qu'elles sont allées à une manifestation, quelques semaines après le début du mouvement social.

En approchant du point habituel de rassemblement, elles voient plus d'une centaine de jeunes femmes alignées, yeux bandés et foulards verts autour du cou ou des poignets, crier, le doigt pointé vers la foule : « La coupable, ce n'est pas moi, ni mes vêtements, ni où je me trouvais. Le violeur, c'est toi ! » Un refrain imaginé par le collectif féministe de Valparaiso « Lastesis », dont la chanson militante, Un violeur sur ton chemin, a fait le tour du monde en l'espace de quelques jours.

« J'étais impressionnée par leur liberté, qu'elles osent ensemble s'exprimer ainsi, parfois seins nus et sans se préoccuper de ce que peuvent dire les gens », se souvient Andrea en souriant. « Ce qu'elles ont fait, c'est ce qu'on aurait voulu faire depuis tellement longtemps, sans savoir comment », s'enthousiasme Catalina. « Avec cette chanson, beaucoup de gens se sont dit : "Oui, pourquoi ce serait la faute des filles si elles se font violer ?" »

Uniforme et attouchements

En entendant ces mots resurgissent des souvenirs d'adolescence d'Andrea. Pendant sa dernière année de lycée, elle devait traverser matin et soir toute l'agglomération de Santiago en bus pour aller en cours. Et, comme aujourd'hui dans presque tous les établissements scolaires chiliens, l'uniforme était obligatoire : jupe plissée ou robe à hauteur de genou pour les filles. « Je ne compte pas le nombre d'attouchements que j'ai subis dans le bus », s'insurge-t-elle. « Tous ces dégénérés, ils me touchaient les jambes par exemple, et ils le faisaient exprès », se souvient-elle. « J'étais encore une gamine, je ne disais rien, j'essayais juste de fuir. »

Elle ne l'a jamais raconté à sa mère : « J'avais honte », se souvient-elle. Mais depuis Lastesis, elle dit avoir remarqué un clair changement : « Les filles font face aux hommes dans le bus, elles ne laissent rien passer, elles n'ont pas cette peur que nous avions dans le passé », juge Andrea, qui constate aussi que sa fille ose parler aujourd'hui si elle subit du harcèlement. « Nous ne nous percevons plus comme le sexe faible... », estime-t-elle. Catalina termine sa phrase : « Car nous ne le sommes pas ».

Ce 8 mars, Andrea a participé pour la première fois à la manifestation pour les droits des femmes, avec sa fille, à Santiago. Contre les féminicides, contre les viols, mais aussi « pour la légalisation de l'avortement, l'égalité salariale… Il y a tellement de sujets pour lesquels se battre ! », défend Catalina.

