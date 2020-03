Le Chili impose la parité hommes-femmes aux élections pour la Constituante

Le Chili vit un mouvement féministe historique et les femmes ont été à l'avant du mouvement de contestation actuel. Ici, lors du jour de manifestations "Super Lunes" contre le coût de la vie et le gouvernement le 2 mars 2020, à Concepcion.

Après des débats agités, le congrès chilien a finalement adopté mercredi 4 mars une loi qui impose la parité hommes-femmes lors du prochain scrutin en vue d’élire la nouvelle Assemblée constituante, une victoire pour les féministes mobilisées depuis mi-octobre. Si la nouvelle constitution est approuvée lors du référendum prévu fin avril, elle serait donc rédigée par une assemblée composée de quasiment 50% de femmes, une première mondiale.

Avec notre correspondante à Santiago, Justine Fontaine

« Plus jamais sans nous », « à bas le patriarcat » : dans les tribunes du Sénat, à Valparaiso, des dizaines de féministes et des députées femmes applaudissent l'adoption définitive de la loi sur la parité, à deux voix près. Après des semaines de discussions, personne ne savait jusqu'au dernier moment si cette proposition de loi très ambitieuse allait être adoptée.

23% de femmes au Parlement

Aujourd'hui, il n'y a que 23% de femmes au Parlement chilien. Un chiffre inacceptable pour de nombreux citoyens et citoyennes, d'autant plus que le pays vit depuis deux ans un mouvement féministe historique et se prépare à une gigantesque manifestation dimanche 8 mars, pour la journée internationale pour les droits des femmes.

Première mondiale

Fin avril, les Chiliens devront dire oui ou non à une nouvelle constitution lors d'un référendum. Et ils savent donc désormais que s'ils décident d'abandonner la Constitution actuelle, héritée de la dictature du général Pinochet, un nouveau texte sera rédigé par quasiment 50% de femmes. Soit une première mondiale.

Ce résultat serait obtenu notamment en obligeant les partis à présenter autant de femmes que d'hommes sur leurs listes, à des positions équivalentes, mais aussi si besoin en repêchant certaines candidates femmes après le vote.