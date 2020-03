Biden-Sanders: duel de septuagénaires pour l’investiture démocrate américaine

Nous allons rassembler tous les Américains. C’est ce que nous avons fait, ce que nous avons montré hier soir. Quelle que soit votre race, votre genre, votre ethnie, que vous ayez un handicap, que vous soyez démocrate, républicain, indépendant, je le pense sincèrement. C’est ce que nous devons faire pour gagner : unir la nation. C’est pour cela que je suis entré dans la course, pour unir ce pays. Donc nous accueillons tous ceux qui veulent nous rejoindre. Et nous avons besoin que ce mouvement batte Donald Trump et construise un futur que nous savons possible.Je suis particulièrement fier de voir que notre campagne a généré un tel enthousiasme et a conduit les électeurs vers les urnes dans tout le pays. Regardez les résultats ! Regardez les taux de participation ! Nous amenons les électeurs. Cette campagne conduit vers les urnes des électeurs qui ne votaient pas. Et cela prouve pour moi que la vision progressiste et positive que nous proposons à ce pays résonne dans toute la nation. Et ce que nous ne pouvons pas laisser faire dans les prochaines semaines, c’est de laisser cette campagne des primaires tourner en attaques négatives.