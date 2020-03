États-Unis: la Cour suprême examine une loi de Louisiane sur l'avortement

La Cour suprême des États-Unis doit se prononcer sur la loi sur l'avortement en vigueur dans l'État de Louisiane. REUTERS/Al Drago/File Photo

Texte par : Marie Normand Suivre

La plus haute juridiction américaine doit examiner et décider si cette loi respecte ou non la Constitution américaine. Elle doit rendre sa décision au mois de juin, c'est à dire quelques mois avant l'élection présidentielle. Un dossier ultra-sensible très suivi par les électeurs de Donald Trump.