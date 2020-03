Venezuela: les coupures d'électricité pourrissent le quotidien des habitants

À Caracas, le prix d'un générateur électrique est indiqué en dollars dans un magasin, le 12 décembre 2019. Reuters/Manaure Quintero

Texte par : RFI Suivre

Au Venezuela, il y a pile un an commençaient cinq jours de cauchemar avec la plus grande coupure d’électricité de l’histoire du pays. Un an plus tard, l’électricité continuer d’aller et venir, les coupures sont monnaie courante, mais les Vénézuéliens s’y font tant bien que mal. Si Caracas reste la ville la plus épargnée du pays, les caprices de l’électricité mènent tout de même la vie dure aux commerçants de la capitale.