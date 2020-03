À la Une: États-Unis, Elizabeth Warren annonce son retrait de la primaire démocrate

Publicité Lire la suite

L’annonce du retrait d’Elizabeth Warren aux primaires démocrates est une décision qui semble logique eu égard aux résultats des primaires qui se sont déjà déroulées, et qui laissent désormais en perspective un duel entre Bernie Sanders et Joe Biden. Selon le quotidien canadien Le Devoir, qui cite un expert en politique américaine, c’est la performance décevante d’Elizabeth Warren dans les Caucus de l’Iowa qui a été déterminant pour la suite. La suite : ce sont des échecs dans tous les autres scrutins, même dans le Massachusetts, État où elle est élue en tant que sénatrice et où elle n’a obtenu que la troisième place. Pourtant détaille le quotidien : « cette candidate avait sur le papier tout pour plaire aux Américains avides de changements ». Mais « la compétition pour le vote progressiste entre elle et Bernie Sanders » et la popularité de ce dernier a certainement eu raison de sa candidature estime le quotidien. Même si Elizabeth Warren a donné ce jeudi d’autres pistes pour expliquer cet abandon, la sénatrice du Massachusetts parle notamment de sexisme. « Le fait d’être une femme lui a probablement nui », confirme Le Devoir. Elizabeth Warren l’a expliqué elle-même comme le rapporte le Washington Post : « Si vous dites : "Oui, il y avait du sexisme dans cette course", tout le monde va vous traiter de pleurnicheur, a-t-elle expliqué. Et si vous dites : "Non il n’y avait pas de sexisme", un milliard de femmes vont se demander sur quelle planète vous vivez ». Ce retrait d’Elizabeth Warren est l’occasion de se poser la question du rôle des femmes dans la politique américaine selon le Washington Post, alors que désormais la course à l’investiture se résume à un duel entre deux hommes blancs et âgés.

Les États-Unis débloquent huit milliards de dollars pour combattre le coronavirus

Les autorités américaines ont semblent-ils décider prendre à bras le corps l’épidémie du coronavirus puisqu’elles ont débloqué pas moins de huit milliards de dollars pour financer la lutte contre le COVID-19. Le vote du Congrès n’a été qu’une simple formalité étant donné l’urgence détaille The Hill. Il ne reste plus qu’à Donald Trump à signer cette mesure pour que les fonds soient débloqués. Cette somme contraste avec les 2 milliards et demi réclamés dans un premier temps par Donald Trump, une somme jugée insuffisante par le camp démocrate et par une partie des élus républicains selon le quotidien. Les mesures détaillées visent à améliorer l'action des pouvoirs publics et également à financer la recherche et le développement de vaccins, de traitements médicaux, ainsi que les services médicaux à distance. Mais déjà des voix s’élèvent aux États-Unis pour critiquer le manque de formation et de matériels détaille le Seattle Times, notamment le NNU, le principal syndicat infirmier des États-Unis.

En Argentine : Nouveau bras de fer entre autorités et agriculteurs

La situation s’est tendue entre le gouvernement argentin d’Alberto Fernandez et les agriculteurs suite à l’annonce de la hausse des taxes sur les exportations de soja. Un thème sensible car il s’agît du plus important secteur d'exportation du pays rappelle Clarin. Hier, le gouvernement argentin a décidé de faire passer de trente à trente-trois pour cents une taxe sur les exportations de soja, moins de trois mois après l'instauration de nouveaux impôts sur le secteur. Et la réaction à cette hausse des taxes ne s’est pas fait attendre détaille Clarin puisque les quatre fédérations patronales d'agriculteurs argentins ont annoncé une grève de quatre jours à compter de lundi prochain. Et Clarin de craindre un conflit comme celui de 2008 qui avait opposé ces grands producteurs à Cristina Kirchner et qui avait duré trois mois.

En Équateur, la justice réclame de la prison ferme pour l’ancien président Rafael Correa

Celui qui est vit depuis 2017 en Belgique est accusé avec dix-neuf autres personnes d’avoir touché des pots-de-vin de plusieurs entreprises en échange de marchés publics pour un montant total de sept millions de dollars rappelle le quotidien El Comercio. Argent qui aurait ensuite servi à financer la campagne électorale de Rafael Correa. La procureure en charge du dossier réclame la peine maximale pour l’ancien chef d’État, soit sept de prison et des dommages et intérêts considérables. Une affaire jugée ridicule par Rafael Correa qui a toujours nié les faits rappelle El Comercio. Le quotidien par ailleurs ne précise pas la date à laquelle doit être annoncé le verdict.

Une Américaine centenaire qui rêvait de connaître les frissons d’une arrestation

Le moins que l’on puisse dire c’est que le vœu de Beth Bryant a bien été exaucé comme le confirme le New York Post. Cette centenaire résidant à Roxboro, en Caroline du Nord, a pu passer son centième anniversaire quelques minutes derrière les barreaux, suite à son arrestation pour exhibitionnisme lors de son repas d’anniversaire dans la maison de retraite où elle vit. Sous les yeux notamment de sa fille, incrédule, la centenaire a été menottée à son déambulateur et conduite au commissariat non sans mal, puisque selon le quotidien elle n’arrêtait pas de se débattre. Elle a pu repartir des locaux avec un cliché en souvenir, certainement son plus cadeau d’anniversaire.