Le Brésil rappelle ses diplomates et son personnel du Venezuela

Une voiture surveille la frontière vénézuélo-brésilienne, entre la ville vénézuélienne de Santa Elena de Uairen et Pacaraima, au nord du Brésil, le 20 novembre 2020.

Le Venezuela se trouve encore plus isolé jeudi 5 mars, après que le Brésil a décidé de rappeler « tout » son personnel diplomatique du pays, le gouvernement de Jair Bolsonaro exigeant également à Caracas de retirer tous ses représentants du Brésil. Une conclusion après des mois de tensions entre les deux pays, depuis l’arrivée à Brasilia du président d’extrême-droite.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Caracas, Benjamin Delille

Entre Brasilia et Caracas, rien ne va plus. Jair Bolsonaro et Nicolas Maduro n’ont jamais caché leurs différends, mais désormais la rupture est consommée. Pour autant, malgré le retrait du personnel diplomatique brésilien de Caracas, les deux pays devraient garder un minimum de relations diplomatiques.

Affaiblir Maduro

Le gouvernement brésilien dit « évaluer la façon dont l’assistance consulaire sera assurée » étant donné qu’au moins 10 000 Brésiliens vivent toujours au Venezuela.

Pour Jair Bolsonaro, il s’agit surtout d’affaiblir un peu plus Nicolas Maduro, un an après avoir reconnu Juan Guaidó comme président par intérim. Le président vénézuélien, qui n’hésite pas à traiter son homologue brésilien de « fasciste », l’accuse régulièrement de comploter avec les États-Unis et la Colombie pour le renverser.

Un conflit armé ?

Mi-février, Nicolas Maduro l’a même accusé « d’entraîner les forces armées brésiliennes vers un conflit armé avec le Venezuela » après une attaque d’un groupe de déserteurs contre un poste militaire vénézuélien proche de la frontière brésilienne.

Reste que cette décision du gouvernement brésilien isole un peu plus Caracas, qui résiste malgré une importante pression internationale.