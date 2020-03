ONU: la Russie échoue à faire valider une déclaration sur le cessez-le-feu à Idleb

Alors que l’accord annoncé par la Russie et la Turquie sur un cessez-le-feu dans le nord-ouest de la Syrie est entré en vigueur, Moscou a demandé que le Conseil de sécurité puisse se réunir à huis clos à New York pour informer les membres du Conseil des termes de l’accord. Mais la réunion ne s’est pas passée comme Moscou l’aurait souhaité.

Avec notre correspondante à New York, Carrie Nooten

Nouvelle passe d’armes diplomatique cynique sur fond de crise humanitaire à l’ONU vendredi, alors que le Conseil se réunissait à huis clos pour évoquer le cessez-le-feu à Idleb entamé quelques heures auparavant.

La Russie a demandé aux 14 membres de valider une déclaration « saluant l’accord signé jeudi entre Erdogan et Poutine », mais sans laisser de place à la négociation parait-t-il. Or le texte qu’elle leur soumettait était trop vague pour de nombreux membres - États-Unis, Grande-Bretagne et France en tête.

D’abord, aucune mention n’était faite au droit humanitaire international. Ensuite, si l’accord entre les présidents turc et russe a le mérite d’avoir accouché d’un cessez-le-feu, il reste selon des diplomates encore trop de zones d’ombres pour pouvoir le valider. Il n’évoque pas par exemple le sort des centaines de milliers de déplacés à la frontière turque, ni celui des postes d’observation militaires turcs dans des territoires reconquis par les hommes d’Assad.

L’ambassadeur russe a alors accusé devant la presse les États-Unis de bloquer la déclaration. Une tactique qui lui permet de se poser en victime dans ce dossier où les points se comptent entre vétos et blocages, à chaque réunion du Conseil de sécurité, mais qui pourrait aussi devenir une excuse pour Moscou pour revenir sur l’accord à l’avenir.