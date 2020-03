États-Unis: New York déclare l’état d’urgence pour lutter contre le coronavirus

De nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés à New York, poussant le gouverneur à déclarer l'état d'urgence. Ici, en face de Wall Street le 6 mars 2020.

Après la Californie, sur la côte ouest, les cas continuent de se multiplier sur la côte est-américaine. Alors que la Floride a annoncé ses deux premiers décès, New York a déclaré l’état d’urgence, samedi 7 mars, pour faire face à l’épidémie, qui y touche désormais 76 personnes, dont dix sont hospitalisées.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Pour le gouverneur de New York, il était impératif de se donner les moyens de lutter de manière efficace contre la propagation du coronavirus. Andrew Cuomo a en effet déclaré l’état d’urgence afin de pouvoir débloquer plus d’argent et recruter du personnel médical supplémentaire.

Ne pas céder à la panique

Face à la presse samedi 7 mars, il a mis en garde ceux qui essaieraient de tirer profit de la situation : « Je veux que les commerces soient conscients d’une chose. Vous pouvez perdre votre licence si vous augmentez vos prix. C’est très sérieux, car nous sommes dans une situation d’urgence et vous exploitez du public. »

Le gouverneur de New York a également appelé à ne pas céder à la panique, alors que les images de supermarchés dévalisés en Californie font le tour des médias depuis plusieurs jours.

La Californie compte aujourd’hui le plus de cas d’infection sur le sol américain. Le navire Grand Princess, dont 21 de ses 3 533 passagers ont été testés positifs, jusqu'alors maintenu au large de San Francisco, a été autorisé à entrer dans le port d'Oakland. « Les passagers résidents de Californie se rendront dans un centre fédéral pour des tests, tandis que les non-Californiens seront dirigés vers des établissements fédéraux dans d'autres Etats », a indiqué la compagnie Princess Cruises. L'équipage sera placé en quarantaine et traité à bord du bateau, a encore ajouté l'entreprise.

À ce jour, les États-Unis comptent plus de 430 cas et ont enregistré 19 décès.