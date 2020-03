Taxes douanières: Trump reçoit Bolsonaro mais ne lui fait aucune promesse

Donald Trump lors d'un dîner de travail avec son homologue brésilien Jair Bolsonaro au complexe Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, aux États-Unis, le 7 mars 2020. REUTERS/Tom Brenner

Texte par : Loubna Anaki Suivre

Le président brésilien est en visite pour quelques jours aux États-Unis. Samedi 7 mars, Jair Bolsonaro a été accueilli en Floride par son homologue Donald Trump pour un dîner où il a été question de coopération et de commerce. Il s'agit de la 13e fois en un an et demi que les deux hommes se voient.