A la Une: les États-Unis ne veulent pas dramatiser sur le coronavirus

L’épidémie de Covid-19, le nouveau coronavirus, s’étend dans le monde et sur le continent américain. Aux États-Unis, le nombre de malades augmente alors que les autorités sanitaires et la Maison Blanche ne semblent pas sur la même longueur d’onde. Selon le point effectué le 8 mars par les autorités américaines et repris ce matin par USA Today, les États-Unis comptent 554 cas confirmés répartis sur 34 États : 21 personnes sont décédées des suites de ce coronavirus.

Par ailleurs le département d’État américain, l’équivalent du ministère des Affaires étrangères en France, appelle les Américains à éviter les croisières, surtout en ce qui concerne les personnes d’un certain âge et qui suivent un traitement, précise le New York Times. Le quotidien détaille que la Maison Blanche était réticente à communiquer sur ce sujet. Le président Donald Trump ne veut pas être alarmiste, alors que les responsables de la santé plaident pour plus de communication et de mise en garde. Cet épisode démontre le manque de coordination et la différence d’approche entre la Maison Blanche et les autorités sanitaires, estime le quotidien. Cette différence pose problème.

Ce qui est sûr, selon le Washington Post, c’est qu’un « un sentiment croissant d'inquiétude et d'incertitude quant à la portée du nouveau coronavirus a commencé à s'imposer à la Maison Blanche ». Surtout suite au CPAC, une réunion politique organisée par les conservateurs américains fin février à laquelle a participé une personne désormais hospitalisée à cause du coronavirus. Cette personne avait vu Matt Schlapp, le président de l'Union conservatrice américaine, qui a ensuite serré la main et discuté avec le président Donald Trump, toujours selon le Washington Post. Alors : plus de peur que de mal pour l’instant, mais après cet épisode, la campagne pour la réélection de Donald Trump pourrait bien être chamboulée. Surtout que beaucoup à la Maison Blanche pensent que cette crise du coronavirus pourrait coûter sa réélection à Donald Trump, détaille le Washington Post, d’où cette probable réorganisation du programme du président américain.

Les Mexicaines se mobilisent pour la journée internationale de la femme

Ce dimanche 8 mars était la journée internationale de la femme. De nombreuses marches et manifestations étaient organisées dans le monde. Au Mexique, où le problème des féminicides fait la Une de la presse régulièrement, une manifestation était notamment organisée à Mexico. Selon les autorités,80 000 personnes ont participé ce dimanche à cette marche, détaille El Universal. Une manifestation qui, dans l’ensemble, s’est déroulée dans le calme et qui était encadrée pour l’occasion par plus de 2 700 policières.

Mais un groupe de personnes, dont le visage était caché, a semé le désordre avec des pistolets à eau remplis d’essence et des engins explosifs. Résultat selon El Universal : 52 personnes blessées dont treize transférées aux urgences et six arrestations. Un triste bilan pour une marche qui se voulait pacifique. Surtout qu’au même moment, deux femmes perdaient la vie, annonce Excelsior. Une jeune fille de seize ans qui était enceinte a été tuée dans l’État de Veracruz, alors que le corps d’une autre femme a été retrouvé dans l’État de Coahuila, dans le nord du pays. Ce lundi 9 mars, les Mexicaines ont annoncé une journée de grève des femmes, rappelle le quotidien colombien El Heraldo. Une journée qui vise également à revendiquer le rôle des femmes dans la société et l’économie. Des femmes qui continuent d’être victimes d’inégalités criantes, rappelle La Jornada.