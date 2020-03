Bernie Sanders concentré sur le Michigan avant les primaires de mardi

Avant la prochaine primaire, mardi 10 mars, tous les yeux sont tournés vers le Michigan, l’Etat le plus important de ce scrutin avec 125 délégués en jeu. Depuis vendredi, Bernie Sanders parcourt inlassablement cet État industriel du Midwest, qu’il a remporté en 2016 lors de primaire face à Hillary Clinton.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial dans le Michigan,Achim Lippold

Une marée de pancartes bleues et blanches avec le nom « Bernie », une foule en extase devant celui qui tente de remonter la pente. Ce dimanche soir, le campus de l’université du Michigan d’Ann Arbor vibrait pour Bernie Sanders. Beaucoup de jeunes, des familles et des seniors s’étaient déplacés pour voir et écouter leur candidat.

Premier duel avec Joe Biden

Alex, un étudiant de l’université de Michigan est venu assister au rassemblement. « Bernie Sanders est le meilleur candidat que nous puissions avoir pour renverser la situation de notre pays, assure-t-il. Il suffit de regarder les inégalités de revenus, les dettes accumulées par les étudiants, le changement climatique. Je pense que Bernie est le seul candidat qui a le courage de prendre les choses en main. Et je n’ai pas à m’inquiéter qu’il soit lié à l’establishment politique. Je lui fais confiance car il représente bien mes intérêts. En 2016, j’ai voté pour Hillary Clinton parce que j’avais peur que Bernie Sanders ne puisse pas passer. Et là cette année, je ne me laisserai plus piéger. Je pense qu’Hillary Clinton avait bien plus de chance d’être élu que Joe Biden n'en a aujourd’hui. Si Hillary n'a pas pu gagner à l'époque, quel candidat démocrate du centre pourrait l'emporter aujourd'hui ? »

► À lire aussi : Biden-Sanders: duel de septuagénaires pour l’investiture démocrate américaine

« Il se préoccupe des gens, il soutient les minorités, les femmes, l’avortement, tous les sujets qui sont importants pour moi, explique aussi Stefanie, une étudiante. J’espère qu’on arrive à mobiliser les jeunes électeurs pour vraiment peser dans cette primaire. »

Alors que six nouveaux États (Dakota du Nord, Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri et Washington) se prononceront dans la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle, mardi, ce sera aussi le premier duel entre Bernie Sanders et Joe Biden, après le désistement des autres candidats (à l’exception de Tulsi Gabbard qui reste toujours dans la course malgré un soutien très marginal) après le « Super Tuesday » mardi dernier.

« Nous défions l'establishment politique »

Lors d’un discours d’une demi-heure, Bernie Sanders a donc passé en revue tous les projets phares de son programme : un système de santé universel, des universités publiques gratuites et une politique de lutte contre le réchauffement climatique. Et il n’a pas manqué de s’en prendre à son rival Joe Biden qu’il présente comme le candidat de l’establishment. « Nous défions non seulement Joe Biden mais aussi les 60 milliardaires qui financent sa campagne. Nous défions l’establishment politique, nous allons gagner cette élection ! »

Jeff Duncan est venu assister au meeting même s'il donnera mardi son vote à Joe Biden. Pour lui, l'important, c'est de battre Donald Trump. « Je vote depuis 1960 et je n’ai jamais vu une chose pareille. Cette élection est complètement imprévisible. Ma femme et moi, nous sommes des militants du parti démocrate et nous soutenons toute personne qui peut gagner contre Donald Trump, insiste-t-il. Et si c’est un chien, nous soutiendrons un chien ! »

Pas question d'abandonner

Pour rester dans la course, Bernie Sanders doit maintenant gagner le Michigan. Le sympathisant Pat Duff n’est pas très optimiste, mais veut tout de même y croire. « Il a une chance, estime-t-il. Certes, les autres ex-candidats soutiennent Joe Biden, mais il y a quatre ans, il a surpris beaucoup de gens. Donc, qui sait, peut-être que cela arrivera encore une fois ! »

Bernie Sanders a déjà prévenu : même s’il perd, mardi, le Michigan, pas question pour lui d’abandonner.