À la Une: le coronavirus et la chute des marchés financiers trustent les Unes de la presse

Les titres en Une sont éloquents avec par exemple : « L’économie est aussi contaminée » en Une du quotidien péruvien El Comercio, ou encore : « Les stocks plongent et les craintes de récession augmentent en période d'épidémie » en Une du Washington Post. Tous les pays craignent une spirale infernale. « L’économie mondiale fait face à une tornade de type vent contraire », estime le New York Times pour qui « l'effondrement des marchés financiers accroît le risque d'un cercle vicieux qui pourrait déclencher une récession » au niveau mondial.

Le Wall Street Journal rappelle que ce lundi a été en fait la pire journée sur les marchés financiers américains depuis douze ans, c’est-à-dire depuis la crise de 2008. Le journal spécialiste des marchés estime que la situation devrait s’améliorer ce mardi. Il annonce par ailleurs de prochaines mesures de la part de la Maison Blanche, notamment des réductions fiscales et de charges sociales, pour tenter d’éviter que la situation ne devienne intenable pour les entreprises américaines.

Journée de mobilisation de l’opposition au Venezuela

« Ce mardi 10 mars, les Vénézuéliens feront valoir leur droit dans la rue ». Voilà le slogan pour les manifestations prévues dans tout le pays ce mardi, selon La Patilla. Le but de ces marches, selon Juan Guaido, chef de file de l’opposition et reconnu par près de soixante pays comme président par intérim du Venezuela, est de réclamer la liberté pour le Venezuela. Ces manifestations auront valeur de test pour le chef de l’opposition, qui ne jouit plus du même soutien qu’il y a un an et qui peine à mobiliser lors de ce type de rassemblement. Juan Guaido ne se fait d’ailleurs pas trop d’illusions et estime que les autorités vont tout faire pour dissuader ses compatriotes de descendre dans les rues. Il faut dire que les manœuvres militaires organisées la vielle dans la capitale n’ont pas de quoi rassurer, estime La Patilla.

Journée de grève générale des femmes au Mexique

Cette journée surnommée : « Un jour sans femmes » a été un succès, selon El Universal,qui précise que l’absence des femmes ce lundi s’est bien fait sentir, notamment dans les écoles, les banques ou encore les transports publics. Un lundi qui ne ressemblait à aucun autre, précise le quotidien. Les rues de la capitale étaient bizarrement vides hier. Le secteur privé et le secteur public n’ont fonctionné qu’à 50% de leurs capacités, détaille La Jornada. Une grève très suivie au niveau national, ajoute le quotidien.

Journée de grève générale des femmes également au Chili

Si aucun chiffre ne circule quant au suivi de cette grève, la mobilisation semble tout de même avoir été bien moins conséquente ce lundi que dimanche (plus d’un million de personnes dans les rues de Santiago à l’occasion de la Journée internationale de la femme), même si des marches se sont déroulées dans tout le pays. Et comme dimanche, des incidents ont été rapportés, détaille le quotidien chilienLa Nacion. 35 personnes ont été interpellées dans la région de Santiago. Des incidents dus principalement à la fermeture de nombreuses stations de métro, précise le journal. Sous un soleil de plomb, détaille le quotidien vénézuélien 2001, les femmes se sont rendues devant le palais présidentiel à Santiago pour réclamer le respect de leurs droits, dénoncer les violences machistes et dénoncer également la politique du président Sebastian Piñera.

Rendez-vous hebdomadaire avec Gotson Pierre, rédacteur en chef de l’agence haïtienne AlterPresse

À la Une de l’actualité : la panique qui a régné lundi 9 mars dans certains quartiers de la capitale Port-au-Prince, suite à un mouvement de policiers contestataires.

Braquage record au Chili

Quatorze millions de dollars et un million d’euros. Voilà le butin emporté par dix voleurs, annonce ce matin La Cuarta. Un vol digne de la série La Casa de Papel, estime le quotidien. Les faits se sont déroulés à l’aéroport de Santiago, plus précisément dans la zone de fret où cinq personnes équipées de fusils d'assaut et d'armes de poing ont intercepté un fourgon blindé de la Brinks. « Deux véhicules sont arrivés, ils sont entrés en direction des entrepôts. Une fois à l'intérieur, ils ont neutralisé les gardes et ont emporté l'argent » qui se trouvait dans le véhicule explique un policier. C’est le plus gros braquage réalisé au Chili. Le précédent record datait de 2014, rappelle La Cuarta, lorsque des hommes armés étaient parvenus à emporter dix millions de dollars, un braquage qui à l’époque avait été qualifié comme le « braquage du siècle ».