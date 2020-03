Coronavirus: quarantaine forcée dans l’État de New York

Un homme marche non loin d'une école dans la ville de New Rochelle mise en quarantaine dans l'État de New York. Le 10 mars 2020.

Le gouverneur de l'État de New York a pris une mesure inédite mardi: il a établi une zone de confinement dans un rayon de 1,6km, autour de New Rochelle - dans la banlieue cossue au nord de New York. Avec 108 cas confirmés sur 173 dans l’État, du plus gros « cluster » de cas de coronavirus des États-Unis. Trois écoles et des lieux de culte ont été fermés, et des soldats de la garde nationale américaine ont été déployés.

Avec notre correspondante à New York, Carrie Nooten

A situation particulière, mesures drastiques. Cela a été le message du gouverneur Cuomo mardi, qui s’inquiétait de compter deux fois plus de cas à New Rochelle, 80 000 habitants, que dans la ville de New York. Il a déployé la garde nationale pour distribuer des vivres aux personnes malades confinées, ainsi que pour désinfecter les écoles. Cela a impressionné l’imaginaire collectif, mais Tanguy Hubert, qui vit avec sa femme et ses trois enfants à New Rochelle, explique qu’il est toujours possible de se déplacer librement, et que le confinement est en fait discret.

« Plus de gens avec des masques… »

« Quand on résume dans la même phrase ‘’containment area’’ et garde nationale, on a l’impression que c’est la fin du monde, les tanks, les hélicoptères, et qu’on ne peut plus sortir de chez soi. Les gens sont quand même dehors, même si on voit un peu plus de gens avec des masques. Les gens sont dans les magasins et ne sont pas forcément avec des chariots remplis de packs de riz. »

Le plus gros casse-tête logistique, c’est finalement de trouver des solutions pour faire garder les enfants, alors que les écoles sont fermées jusqu’au 25 mars, et qu’il manque de solutions suffisantes, puisque toutes les familles de la ville sont concernées.