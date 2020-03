Cuba: l'artiste dissident Alcantara risque 5 ans de prison à l'ouverture de son procès

C'est un artiste emblématique de la lutte pour la liberté d’expression qui attend son procès. Luis Manuel Otero Alcantara, emprisonné depuis le dimanche 8 mars, est connu pour ses performances publiques polémiques et pour sa critique du gouvernement cubain et de la censure dans son pays. Ce mercredi, l’artiste risque 5 ans de prison. Il est accusé d’outrage aux symboles de la patrie. Ses défenseurs et soutiens craignent un procès arbitraire.