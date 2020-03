À la Une: le Salvador se barricade

Publicité Lire la suite

C’est une initiative sans précédent sur le continent américain : le président Nayib Bukele a annoncé que le Salvador se plaçait en quarantaine. « Pas d'entrée d'étrangers ni de cours dans les écoles et dans les universités pendant 21 jours » au moins, explique El Mundo. Pourtant, comme le souligne le journal salvadorien, le président précise qu’à ce jour « il n'y a aucun cas confirmé ou même suspecté de coronavirus dans le pays ».

Nayib Bukele - dont l’intervention est à écouter ici - dit s'attendre à de nombreuses critiques, mais il soutient que son gouvernement « est en avance sur tous les pays de la région ». Cela peut étonner, ajoute-t-il, « car le Salvador n'est pas connu pour être le premier à faire des choses positives ». Selon lui, « si la Corée du Sud et l’Italie n'ont pas pu faire face », le Salvador n'est pas non plus en mesure de faire face à cette pandémie sans mesure radicale. Prensa Grafica, un autre quotidien salvadorien, le cite encore : « Je veux que nous nous regardions dans le miroir de l'Italie. Ils auraient aimé prendre cette décision avant d'avoir autant de cas ».

Coronavirus : « Les États-Unis n’assurent plus de leadership »

Aux États-Unis, la presse commente la décision de Donald Trump de suspendre tous les voyages en provenance d’Europe et son impact sur la gestion de la crise au niveau mondial. Dans un long papier, le chef du bureau de Londres du New York Times, se félicite que « les dirigeants du monde entier commencent enfin à se faire entendre sur la gravité de ce qui est désormais officiellement une pandémie », tout en regrettant certaine cacophonie. Pour le journaliste, l'une des raisons de cette cacophonie est l’absence de leadership : « Il manque un chef de chœur, un rôle joué pendant la majeure partie de l'après-guerre par les États-Unis », mais plus maintenant. Selon le New York Times, le président américain « n'a pas réussi à travailler avec d'autres dirigeants pour élaborer une réponse commune, préférant promouvoir son mur frontalier plutôt que les conseils scientifiques de ses propres experts médicaux ».

► À lire aussi : Coronavirus: Donald Trump suspend tous les voyages depuis l'Europe vers les États-Unis

Cette cacophonie attise les inquiétudes. « La panique peut fonctionner dans les films de zombies, mais [dans la vraie vie] elle rend le coronavirus pire pour tout le monde », s'exclame le Los Angeles Times, qui cite par exemple la ruée sur le papier toilette ou les vols de masques chirurgicaux dans les hôpitaux. Dans son édito, le journal donne quelques conseils de bon sens à ses lecteurs : « cela peut ressembler un peu à la fin du monde. Mais ce n'est pas le cas, et nous devrions agir en conséquence. Soyez prudents, soyez responsables. »

« Le monde ne peut pas fonctionner uniquement via internet »

L’économie mondiale va souffrir de cette décision à Washington, pense le New York Times : « Les dégâts risquent d'aller bien au-delà du tourisme, car les prévisions des entreprises sont perturbées et la confiance des consommateurs ébranlée. [...] L'Association du personnel navigant [des compagnies aériennes] a qualifié l'interdiction d'irresponsable et accuse l'administration Trump de l'avoir annoncée pour des raisons politiques. »

Les visioconférences ? Le télétravail ? Pour le président de la Chambre de commerce européenne en Chine, cité par le journal, « ce ne sont que des solutions à court terme, [...] le monde ne peut pas fonctionner uniquement en ligne », via internet. LeBoston Business Journal appelle à une réponse équilibrée : « Si l'on peut considérer comme "sûr" le fait de tout arrêter, on ne peut ignorer les conséquences d'une telle décision. »

La pandémie a provoqué un autre cataclysme aux États-Unis : l'annulation de la saison de la NBA. « Scenario cauchemar », commente un contributeur de la rubrique Opinion de USA Today. L'annulation de la saison fait suite au test positif du pivot français, Rudy Gobert. Ce joueur, comme le souligne le Boston Globe, s'était amusé à toucher tous les enregistreurs et les micros des journalistes devant lui il y a trois jours… pour rire.

► À lire aussi : Coronavirus: le sport à l’arrêt sur les cinq continents

Sarah Palin rappe déguisée en ours sur Fox News

Pour terminer, plusieurs médias américains se font l’écho, ce jeudi, d’un moment surréaliste. The Week, par exemple, évoque ce que la chaîne Fox News diffusait juste avant que les programmes soient interrompus pour retransmettre l'allocution de Donald Trump : Sarah Palin en train de rapper, déguisée en ours, dans l’émission The Masked Singer.

Si cette personne ne vous dit rien, on rembobine : Sarah Palin, c'est une célèbre ultra-conservatrice américaine, ex-gouverneur de l'Alaska, ex-candidate à la vice-présidence. La voir danser dans un costume d'ours a donc stupéfait un bon nombre de gens. « Cela aurait dû être un signe » de ce qui allait nous tomber dessus, écrit The Week. « C'est la chose la plus bizarre que j'ai jamais faite, c'est sûr », déclare l'intéressée. « Mais c'est quelque chose dont notre pays a besoin en ce moment ». Tout le monde n'est peut-être pas de cet avis, puisqu'« elle a été renvoyée chez elle après la représentation », note The Hill. Son interprétation de la chanson a en effet « été la moins appréciée par le public et par les juges ».

Haïti : que prévoient les autorités pour lutter contre le Covid19 ?

Frantz Duval, le rédacteur en chef du Nouvelliste, nous raconte le grand flou qui entoure les mesures prises par le nouveau gouvernement :

Écoutez Frantz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste : Haïti se prépare à l’arrivée du Coronavirus